Gerichtstermin: Justin Timberlake bereit für Konsequenzen!

Justin Timberlake (43) wurde vor einem Monat wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet und am selben Tag angeklagt. Der "Cry Me A River"-Sänger muss sich heute vor Gericht verantworten. Dabei scheint er mit dem Schlimmsten zu rechnen, wie ein Insider Entertainment Tonight verrät: "Justin ist bereit, sich den Konsequenzen zu stellen, die er zu tragen hat. Er hofft, aus dieser Erfahrung zu lernen und sie hinter sich zu lassen." Die wichtigen Dinge verliere er jedoch nicht aus den Augen, wie die Quelle weiter erzählt: "Er steckt seine Energie immer noch in seine Familie und konzentriert sich auf seine Tour."

Der Sänger befindet sich aktuell auf seiner "The Forget Tomorrow"-Tournee in Europa. Seinen wichtigen Termin muss der 43-Jährige daher virtuell wahrnehmen, da er am selben Tag ein Konzert in der polnischen Stadt Krakau spielt. Wie People berichtet, werden wohl nur die Anwälte des Musikers vor Ort bei der Anhörung dabei sein. Die Fans können sich freuen, denn es stand längere Zeit im Raum, dass Justin seine Konzerte aufgrund der gerichtlichen Verhandlung absagen muss.

Die Familie und besonders seine Ehefrau Jessica Biel (42) stehen ihm in dieser turbulenten Zeit zur Seite. Das bewies die Ehefrau des Sängers während eines aktuellen Konzerts des "Sexy Back"-Interpreten. Laut TMZ besuchte die Schauspielerin den Auftritt ihres Mannes im Madison Square Garden. Im Voraus soll die Zweifachmama verärgert gewesen sein, wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausgeplaudert hatte: "Jessica ist enttäuscht, aber er ist ihr Ehemann, also ist sie an seiner Seite und wird ihm den Rücken freihalten."

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

