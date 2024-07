Wegen Olympia-Auftritt? So ausgelassen feiert Céline Dion

Céline Dion (56) genießt ein Bad in der Menge. Am Abend vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele verlässt die Sängerin ihr Hotel in Paris und wird von ihren Fans in Empfang genommen. Die "My Heart Will Go On"-Interpretin wirkt ein wenig überrumpelt, aber freut sich sichtlich über die aufgeregte Menge. Freudestrahlend winkt sie ihren Unterstützern zu, schüttelt Hände und spielt Luftgitarre. Die Kanadierin scheint gar nicht genug kriegen zu können. Anstatt mit dem wartenden Auto wegzufahren, öffnet sie das Schiebedach und wirft den Umstehenden Küsschen zu.

Ob sie wirklich bei der Eröffnungsfeier auftreten wird, ist immer noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings halten sich die Gerüchte hartnäckig. Zuletzt behauptete der französische Journalist Thierry Moreau auf X, dass sie gemeinsam mit einem anderen Weltstar auf der Bühne stehen wird. Demnach sollen Céline und Lady Gaga (38) eine Coverversion von "La Vie En Rose" geprobt haben. Die 56-Jährige soll bei der Performance einen rosa-schwarzen Federumhang tragen.

Für Célines Fans ist es eine echte Erleichterung, sie bei bester Laune zu sehen. Die Musikerin leidet an dem sogenannten Stiff-Person-Syndrom, das sie massiv einschränkt. In ihrer Dokumentation "I Am: Céline Dion" berichtet sie von den Symptomen: "Das, was von meiner Lunge übrig ist, ist so steif wegen der Erkrankung." Ihre sonst so gewaltige Stimme klang in der Aufnahme ziemlich kratzig. Für die Grammy-Gewinnerin war es schwierig, ihre neue Realität zu akzeptieren. "Es gab Momente, in denen ich ins Studio gehen musste und ich wusste, dass sie Céline Dion wollten. Céline Dion ist diejenige, die ganz alleine den höchsten Ton aller Zeiten gesungen hat. Sie ist die Beste", erinnerte sie sich traurig.

ActionPress / Backgrid Céline Dion in Paris, Juli 2024

Aissaoui Nacer / MEGA Lady Gaga im Juli 2024

