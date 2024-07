Wieder erkrankt: Harvey Weinstein liegt in Gefängnisklinik

Der in Ungnade gefallene Filmproduzent Harvey Weinstein (72) sitzt trotz kürzlich aufgehobener Gefängnisstrafe in New York noch im Knast. Jetzt wurde bekannt gegeben, dass er von dort aus in eine Gefängnisklinik in Manhattan eingeliefert wurde. Wie seine Vertreterin gegenüber TMZ bestätigt, kämpft der verurteilte Sexualverbrecher schon länger gegen verschiedene gesundheitliche Probleme, darunter Diabetes, Bluthochdruck und eine Spinalkanalstenose. Nun wurde er positiv auf Covid-19 und eine doppelte Lungenentzündung getestet.

Schon Ende April dieses Jahres wurde Harvey in ein Krankenhaus eingeliefert. Damals wurden allerdings keine genauen Umstände oder Details über den Gesundheitszustand des Verurteilten bekannt gegeben. Sein Anwalt hatte nur dem gleichen Portal gegenüber erwähnt, dass Harvey einem "Zugwrack" glich. Allerdings befand er sich damals noch in der Klinik des Gefängnisses auf Rikers Island und wurde nur kurz darauf nach Manhattan verlegt.

Im Jahr 2020 wurde er aufgrund mehrerer sexueller Übergriffe zu einer 23 Jahre langen Haftstrafe von einem New Yorker Gericht verurteilt. Aufgrund eines Verfahrensfehlers wurde dieses Urteil im Frühling dieses Jahres fallengelassen, doch die Staatsanwaltschaft will das Vergewaltigungsverfahren wieder aufnehmen. Aktuell erwartet er in diesem Prozess einen neuen Gerichtstermin, der für November angesetzt wurde. Außerdem muss er eine weitere Haftstrafe von 16 Jahren absitzen, die ihm im Jahr 2022 von einem Gericht in Los Angeles auferlegt wurde.

Harvey Weinstein, Filmproduzent

Harvey Weinstein, ehemaliger Filmproduzent

