Baby hat Schluckauf: Jennifer Lange teilt niedlichen Moment!

Jennifer Lange (30) ist aktuell in freudiger Erwartung auf ihren ersten Nachwuchs. Ihren Fans gewährt die einstige Der Bachelor-Gewinnerin ab und an Einblicke in ihre Schwangerschaft – so auch jetzt! Jenny teilt in ihrer Instagram-Story einen niedlichen Clip, auf dem nur ihre Beine und ihre kleine Babykugel zu sehen sind. Ihr Bauch zuckt immer wieder kurz zusammen – offenbar hat ihr kleiner Bauchbewohner einen Schluckauf! "Unser kleines Wunder bereitet sich auf die Welt da draußen vor und hat mal wieder Schluckauf", kommentiert sie das Geschehen.

Dass Jenny ihre Community auch in der nächsten Zeit weiterhin auf ihre aufregende Reise mitnimmt, ist eher unwahrscheinlich. Vor wenigen Tagen kündigte die Ex von Andrej Mangold (37) nämlich an, sich vor der Geburt eine Auszeit nehmen zu wollen und sich intensiver auf die bevorstehende Entbindung vorzubereiten – und das nicht ohne Grund! Offenbar erhält Jennifer momentan vermehrt Nachrichten, die ihr nicht guttun. "Manchmal werden Meinungen geäußert und Nachrichten geschrieben, die braucht man einfach nicht. Die will ich nicht lesen", gab sie zu verstehen.

Für Jennifer und ihren Partner Darius Zander (40) ist es das erste gemeinsame Kind. Die Bremerin und der Sänger führen bereits seit einigen Jahren eine glückliche Beziehung und sind auch schon verlobt. Dass sich Jennys Körper mit der immer weiter wachsenden Babykugel verändert, stört die Tänzerin überhaupt nicht, wie sie Ende Mai auf derselben Social-Media-Plattform stolz erzählte: "Ich fühle mich so wohl in meinem Körper – und das mit jedem Zentimeter an Bauchumfang mehr. Ich bin so stolz und habe richtig Lust, ihn zu zeigen."

