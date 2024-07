Jenny Lange will sich vor Geburt Social-Media-Auszeit nehmen

Jennifer Lange (30) nimmt sich während ihrer Schwangerschaft Zeit für sich. Auf Instagram verkündet die Influencerin, sie plane, in den kommenden Tagen und Wochen nicht mehr auf die Nachrichten ihrer Follower einzugehen – aus Selbstschutz. "Manchmal werden Meinungen geäußert und Nachrichten geschrieben, die braucht man einfach nicht. Die will ich nicht lesen", schildert Jennifer. Besonders zum Thema Schwangerschaft gebe jeder gerne seinen Senf dazu. Von den Fans erhofft sich das einstige Bachelor-Girl Verständnis für diesen Schritt. Sie erklärt: "In den nächsten Wochen werde ich mich intensiver mit der Geburt beschäftigen, die letzten Wochen für mich genießen und mir auch hier meine Auszeiten nehmen."

Bewusst auf ihre Bedürfnisse zu achten, ist für Jennifer ohnehin längst eine Priorität – doch während der Schwangerschaft scheint sie im Moment wortwörtlich vermehrt auf ihr Bauchgefühl zu hören. Erst kürzlich brachen die Content-Creatorin und ihr Partner Darius Zander (40) ihre geplante Rundreise mit einem Camper ab. "Wir beide haben es einfach nicht gefühlt", meinte die Ex von Andrej Mangold (37) in ihrer Instagram-Story und erklärte, sie sei mitten im "Nestbau-Feeling". Jenny fügte hinzu: "Momentan ist die Aufbruchstimmung etwas anders als sonst. Wahrscheinlich, weil der Kleine in meinem Bauch gerade genug Abenteuer ist."

Doch auch ohne Social Media und Roadtrip im Camper machen Jennifer und Darius es sich schön – das Paar ist seit Kurzem sogar verlobt! Im Mai ging Darius vor einer romantischen Kulisse im Urlaub auf ein Knie und hielt um die Hand seiner Liebsten an, die natürlich "Ja" sagte. "Ja zu dir, ja zu uns, ja zur Liebe. Ich hätte es mir nie schöner vorstellen können. Danke von Herzen für diesen wundervollen Tag, an diesem wundervollen Ort", schwärmte Jennifer kurz darauf online und präsentierte voller Stolz ihren Verlobungsring.

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange, Influencerin

Instagram / jenniferlange / dari_musik Darius Zander und Jennifer Lange

