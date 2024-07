Bella Thorne strahlt im Glitter-Look neben ihrem Verlobten

Bella Thorne (26) sorgte bei der Fandom-Party am vergangenen Donnerstag für einen richtigen Hingucker! Die Beauty strahlte in die Kameras und posierte – verliebt an ihren Verlobten Mark Emms gekuschelt – auf dem roten Teppich. Trotz ihrer unterschiedlichen Outfits gaben die beiden ein besonders schönes Bild ab: Der schlichte schwarze Look ihres Partners ließ Bella in ihrem roten Paillettenkleid sogar noch mehr strahlen!

An diesem Abend in San Diego scheint sich die "Stuck on You"-Darstellerin sehr wohlzufühlen – das war leider nicht immer der Fall. In den vergangenen Monaten sorgte die Schauspielerin für besorgniserregende Schlagzeilen. Die 26-Jährige macht kein Geheimnis daraus, dass sie unter Depressionen leidet. "Um meine mentale Gesundheit steht es nicht gut. Auf einer Skala von eins bis die ganze Nacht weinen, bin ich bei einer zehn", gestand sie im März dieses Jahres in einem Clip auf Instagram.

Ein Grund dafür, dass sie wieder so glücklich auftritt, könnte wohl ihre Begleitung sein: An der Seite des Filmproduzenten scheint sich Bella wohl und sicher zu fühlen. Im Sommer des vergangenen Jahres machte das Paar seine Liebe offiziell und verkündete schon wenige Monate später seine Verlobung. In einem Interview mit People gab die 26-Jährige einen Einblick in ihre Beziehung zu Mark: "Wir sind immer noch dabei, die Charaktereigenschaften des anderen kennenzulernen [...] Das wird von Tag zu Tag realer und festigt unsere Partnerschaft von Tag zu Tag mehr."

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Schauspielerin

Instagram / bellathorne Mark Emms und Bella Thorne

Was haltet ihr von Bellas auffälligem Red-Carpet-Look? Gefällt mir richtig gut! Das Kleid steht ihr mega. Na ja, meinen Geschmack trifft sie damit nicht. Ergebnis anzeigen



