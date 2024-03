"Ganze Nacht weinen": Bella Thorne geht es mental nicht gut

Bella Thornes (26) Leben ist ein großes Auf und Ab. Der Disney-Star macht aus seinen Depressionen und Drogenproblemen kein Geheimnis. Zuletzt schien es eigentlich bergauf zu gehen für die Sängerin. Sie verlobte sich mit ihrem Partner Mark Emms und sprach darüber, wie sehr die Beziehung ihr ein Gefühl von Sicherheit gebe. Doch jetzt gesteht sie: Psychisch geht es Bella aktuell gar nicht gut!

"Um meine mentale Gesundheit steht es nicht gut. Auf einer Skala von eins bis die ganze Nacht weinen, bin ich bei einer zehn", gesteht sie in einem Clip auf Instagram. Solche Tiefpunkte durchlebe die "Shake It Up"-Darstellerin seit vielen Jahren immer wieder. Eins habe sie mittlerweile gelernt: "Oft geben wir allem anderen in unserem Leben den Vorrang, aber irgendwann holt es uns ein." Daher wolle sie sich in Zukunft mehr Zeit nehmen für ihre Gedanken und Gefühle.

Soziale Medien können schnell ein falsches Bild vermitteln, findet Bella. Im Netz versuche jeder, sein Leben im bestmöglichen Licht darzustellen – sie zeige ebenfalls häufig nur die besten Momente. "Aber das Leben ist nicht immer perfekt, tatsächlich ist es das die meiste Zeit nicht. Und ich denke, das ist auch in Ordnung so", erklärt sie.

Getty Images Bella Thorne und Mark Emms

Instagram / bellathorne Bella Thorne, Schauspielerin

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin

