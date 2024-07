Brad Pitt erscheint ohne Ines bei Formel-1-Grand-Prix in Spa

Brad Pitt (60) steckt aktuell mitten in der Produktion seines neuen Films, für den er in die Rolle eines Formel-1-Piloten schlüpft. Die Dreharbeiten finden auf den echten Rennstrecken statt, weshalb Brad sich derzeit des Öfteren bei den Grands Prix der diesjährigen Formel-1-Saison zu den Rennfahrern gesellt. Wie Hello! berichtet, wird auch beim Großen Preis von Belgien, der dieses Wochenende in Spa stattfindet, wieder fleißig für den Blockbuster gedreht. Doch was ist denn da los? Bisher erschien der "Fight Club"-Darsteller immer in Begleitung seiner Partnerin Ines De Ramon – von ihr fehlt dieses Mal allerdings jede Spur.

Der Grund für Ines' Abwesenheit ist nicht bekannt, ihr Fehlen dürfte jedoch kein allzu großer Grund zur Aufregung sein. Erst vor wenigen Wochen zeigten sich Brad und die Schmuckmanagerin beim britischen Grand Prix in Silverstone noch Seite an Seite und liefen händchenhaltend über das Veranstaltungsgelände. Außerdem bestätigte eine Quelle Anfang des Monats gegenüber People, dass es sich bei der Verbindung zwischen Ines und dem "Troja"-Darsteller um mehr als einen lockeren Flirt handelt. "Es ist mehr eine ernsthafte Beziehung als einfach nur Dating", hieß es in dem Interview.

Der Formel-1-Film soll im Sommer kommenden Jahres in die Kinos kommen. Brad wird darin den fiktiven Ex-Formel-1-Piloten Sonny Hayes verkörpern. Dieser wird von einem Freund dazu überredet, einen aufstrebenden Rennfahrer zu trainieren. Die Inszenierung des Streifens wird von keinem Geringeren als Top Gun-Regisseur Joseph Kosinski übernommen, während der mehrfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton maßgeblich an der Produktion beteiligt ist.

Anzeige Anzeige

MEGA Ines De Ramon, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Brad Pitt und Damson Idris, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Brads Erscheinen ohne Ines etwas zu bedeuten hat? Nein, sie hatte bestimmt nur etwas anderes zu tun. Ja, mir kommt das schon ein bisschen seltsam vor. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de