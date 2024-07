Lauryn Goodman schmeißt süße Teddy-Party für ihre Tochter!

Lauryn Goodman gibt alles für ihr Töchterchen: Anlässlich des ersten Geburtstags der Kleinen veranstaltet die Ex von Kyle Walker (34) eine bezaubernde Feier im Teddybären-Stil. Auf Instagram veröffentlicht die Influencerin einige Einblicke der niedlichen Sause, bei der es ein Picknick gibt, zahlreiche leckere Snacks, ein Buffet, Teddy-Deko und natürlich auch einen übergroßen Bären. "Happy Birthday, meine wundervolle Tochter, KW. Es gibt kein Lächeln, das strahlender ist als deines. Ich verspreche dir, dass ich deinen Bruder und dich immer gleich behandeln werde: Ihr beide bedeutet mir am allermeisten auf der ganzen Welt, und es war Schicksal, dass ihr hier seid."

Dass der Fußballer Kyle der Kindsvater ihrer Kleinen ist, enthüllte der Sportler Anfang dieses Jahres gegenüber The Sun. Das Mädchen entstand aus einem Seitensprung des 34-Jährigen, der mit Annie Kilner seit 2022 verheiratet ist. "Was ich getan habe, ist schrecklich, und ich übernehme die volle Verantwortung. Ich habe eine idiotische Wahl und eine idiotische Entscheidung getroffen. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, was Annie durchmachen muss", gestand der Sechsfachpapa.

Auch Lauryns Sohn Kairo stammt aus einer Liaison mit dem Kicker. Der Junge erblickte 2020 das Licht der Welt. Trotz langjähriger Zweigleisigkeit ist die Liebe zwischen Kyle und seiner Ehefrau aber offenbar nicht vorbei. Erst in diesem Jahr bekamen die beiden ihr viertes gemeinsames Kind. Zum Zeitpunkt der Geburt waren die Eheleute zwar getrennt, dies ist nun aber wohl nicht mehr der Fall. Damit hat offenbar seine Teilnahme an der Fußball-EM etwas zu tun. Ein Insider verriet gegenüber The Mirror: "Trotz allem, was passiert ist, liebt sie es, Kyle beim Spielen zuzusehen und die Gesichter ihrer Kinder zu sehen, wenn sie ihn auf dem Spielfeld sehen."

Instagram / lauryngoodman91 Lauryn Goodmans Tochter im Juli 2024

Getty Images Kyle Walker und Annie Kilner im Juni 2024

