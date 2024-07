NFL-Spiel mit Taylor? Ryan Reynolds & Hugh sind sofort dabei

Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) haben große Lust, weitere NFL-Spiele mit Taylor Swift (34) zu besuchen. Das verrieten die beiden Schauspieler bei der Premiere ihres Marvel-Films Deadpool & Wolverine in New York City am Montag gegenüber People. Sie könnten sich gut vorstellen, bald wieder bei einem Spiel der Kansas City Chiefs dabei zu sein und Travis Kelce (34) anzufeuern – natürlich in Begleitung ihrer berühmten Freundin. "Oh, ich hoffe es", sagte der Wolverine-Darsteller, während Ryan hinzufügte: "Man sagt dazu nicht nein."

Das Dream-Team, das sich bereits das Match der Chiefs gegen die New York Jets im MetLife Stadium in New Jersey im Oktober 2023 nicht entgehen ließ, hatte dabei prominente Gesellschaft. Mit von der Partie waren unter anderem Ryans Ehefrau Blake Lively (36) und der "Deadpool & Wolverine"-Regisseur Shawn Levy (56). Hugh scherzte gegenüber dem Onlineportal: "Wenn du dich mal unsichtbar fühlen möchtest, geh mit Taylor Swift und Blake Lively zu einem NFL-Spiel – und dann bist du dort nur einer der 'anderen'." Der 47-Jährige stimmte ihm zu und sagte weiter: "Wir sind nur die 'anderen'."

Neben den NFL-Spielen schwärmte Ryan auch darüber, wie unterhaltsam es sei, ein Bier mit der "Fortnight"-Sängerin zu trinken. "Taylor ist so eine lustige Person, um mit ihr ein Bier zu trinken", erzählte er ganz nebenbei und fügte hinzu: "Sie ist eine große Politikerin und eine der witzigsten Personen. Manche Leute fragen, ob sie im Film ist, und ich sage immer, wenn es jemals jemanden gäbe, der Deadpool spielen könnte, dann wäre es wahrscheinlich Taylor Swift." Bereits seit Monaten kursieren nämlich Gerüchte, dass die 34-Jährige im neuen "Deadpool"-Streifen einen Cameo-Auftritt hat. Der Hollywoodstar dementierte diese Spekulationen aber erst kürzlich in einem Interview mit Jimmy Fallon (49).

Die enge Freundschaft zwischen Ryan und Taylor zieht immer wieder die Aufmerksamkeit auf sich. Bei einem Interview in der Radioshow "Town Hall" vor wenigen Tagen wurde Ryan nach einem humorvollen T-Shirt gefragt, das er im zweiten Teil seiner "Deadpool"-Reihe trug und das die Katzen von Taylor zeigte. "Nein, ich wurde verklagt. Dabei habe ich alles verloren", scherzte er zunächst auf die Frage, ob er Taylors Erlaubnis für die Nutzung des Bildes hatte. Schließlich ergänzte er: "Natürlich hatte ich ihre Zustimmung. Ohne würde ich so etwas nie tun."

Dass die Familie Reynolds-Lively sich für ihre berühmte Freundin einsetzt, zeigt sich auch abseits der NFL-Spiele. So besuchten sie gemeinsam eines der Konzerte von Taylors "The Eras"-Tour in Madrid. In der Vergangenheit widmete Taylor sogar einen Songtitel dem Namen von Ryans und Blakes Tochter Betty, was die tiefe Verbindung zwischen den Stars untermauert. Auch in anderen Liedern tauchen die Namen der anderen Kids auf.

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds im Juli 2024

Getty Images Ryan Reynolds bei der "Deadpool & Wolverine"-Premiere im Juli 2024

TikTok / taylorswift Taylor Swift mit ihren Katzen

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds bei einem Spiel der Kansas City Chiefs

