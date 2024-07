Ryan Reynolds klärt über Cameo-Auftritt von Taylor Swift auf

Die Gerüchte um einen möglichen Cameo-Auftritt von Taylor Swift (34) im neuen Deadpool & Wolverine können nun ein Ende finden. In Jimmy Fallons (49) "The Tonight Show" klärt Ryan Reynolds (47) jetzt auf, was wirklich Sache ist. Auf die Frage hin, ob die "Cruel Summer"-Interpretin einen Gastauftritt im neuen Marvel-Film ergattern konnte, antwortet der Schauspieler nur mit: "Schön wär's!" und fügt hinzu: "Taylor, weißt du, wenn ich jemals aufhöre, würde sie einen guten Deadpool abgeben."

Damit wäre wohl geklärt, dass Taylor nicht an der Seite von Ryan und Hugh Jackman (55) schauspielern wird. Dennoch verrät der Mann von Blake Lively (36) weitere spannende Details aus der neuen Action-Komödie. Demnach soll der neue Streifen voller Überraschungen stecken, wie Ryan preisgibt: "Ich würde sagen, dass die Leute, die im Film auftauchen – ich habe keine Ahnung, wie wir es geschafft haben, das geheim zu halten, angesichts des Internets und all dieser Dinge – aber ich würde sagen, es sind viele Überraschungen."

Erst Anfang dieses Monats sorgte Ryan mit einem Bild im Netz für wilde Spekulationen unter den Swifties und Marvel-Fans. Das Foto zeigte den Schauspieler in seiner Figur als Deadpool mit dem Rücken zur Kamera vor einem Wald stehend. Aufmerksamen Beobachtern fiel natürlich sofort das Cover von Taylors Album "Evermore" ein, auf dem die Blondine ebenfalls mit dem Rücken zur Kamera gedreht ist und auch in einer Landschaft posiert, die an einen Wald erinnert. "Entweder ist sie in 'Deadpool & Wolverine' zu sehen oder sie macht den Soundtrack. Es muss etwas zu bedeuten haben", mutmaßte damals ein Fan auf der Social-Media-Plattform X. Komplett aus der Luft gegriffen waren die Spekulationen jedenfalls nicht – immerhin pflegen Ryan und Taylor schon eine jahrelange Freundschaft und unterstützen sich regelmäßig bei ihren Projekten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds bei der Premiere von "Deadpool & Wolverine" 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Ryan Reynolds bei einem Footballspiel der Kansas City Chiefs im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr Taylor gerne im Film "Deadpool & Wolverine" gesehen? Ja, ich hätte mich über einen Cameo-Auftritt gefreut. Nee, ich finde es gut, dass sie keine Rolle bekommen hat. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de