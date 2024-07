So lieb kuschelt Justin Bieber mit seiner schwangeren Hailey

Hailey Bieber (27) und ihr Liebster Justin (30) freuen sich auf ihre Zukunft als Eltern und das soll auch jeder sehen. Der Sprössling scheint auch schon bald auf die Welt zu kommen, denn Haileys Babybauch ist schon ganz schön rund. Und wenn man den aktuellen Fotos auf Justins Instagram-Account Glauben schenkt, ist der werdende Papa ziemlich vernarrt in seine Partnerin. Auf den Schnappschüssen sieht man den Musiker mit seinem Kopf im Schoß seiner Frau, wo er neben dem kugelrunden Bauch eine Schnute zieht. Auf anderen Bildern schmusen sie, lächeln breit für ein Selfie oder halten frech den Mittelfinger in die Kamera.

Auch die Fans und Freunde der kleinen Familie können es kaum erwarten, dass das Baby der beiden Promis auf die Welt kommt. "Ich freu mich so auf Baby Bieber!", schreibt ein Fan in die Kommentare, während andere meinen: "Du wirst der beste Papa für dein kleines Baby, Justin! Dein Baby hat so ein Glück, dich als Papa zu bekommen!" und "Ich würde so gerne mit dem Baby Plätze tauschen. Ich weiß, sie werden das Kleine so krass verwöhnen." Oder auch: "Ich bin ganz besessen von Hailey, sie ist so wunderschön!"

Obwohl Hailey immer öfter mit ihrem Babybauch für Fotos posiert, teilt Justin nicht sehr oft Einblicke in das Leben als werdende Eltern. Das sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für fiese Gerüchte. Oft scheint es, als würden Hailey und Justin den Hatern gar nicht zuhören. Doch wie das ehemalige Model selbst im Interview mit W Magazine vor wenigen Tagen zugab: "Es ist, als wollten die Leute nicht glauben, dass wir glücklich sind. Die Leute haben mir vom ersten Tag an ein schlechtes Gewissen wegen meiner Beziehung gemacht."

Anzeige Anzeige

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, Ehepartner

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber , Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von den Fotos? Total süß! Gefallen mir gut. Finde ich eher kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de