So schützt sich Kendall Jenner gegen Kritik im Internet!

Kendall Jenner (28) steht seit ihrer frühen Kindheit in der Öffentlichkeit. Dass das nicht immer leicht ist, wird die Beauty nicht erst einmal erfahren haben. Im Interview mit Vogue France verriet sie nun ihren Umgang mit kritischen Kommentaren Netz: Sie würde gar nicht erst lesen, was alles über sie im Internet geschrieben wird. "Ich achte sehr darauf, meine Energie zu schützen und meine geistige Gesundheit zu bewahren", erklärt die Halbschwester von Kim Kardashian (43).

Kendall sei sich bewusst, was Instagram und Co. mit der Psyche machen können. "Soziale Medien bedeuten viel mehr, als nur bestimmte Dinge für die ganze Welt sichtbar zu machen. Es bedeutet auch, dass man seine Energie preisgibt", erklärt das Model. Das bedeutet aber nicht, dass sie Social Media nicht gerne nutze – aktuell hat sie knapp 290 Millionen Follower bei Instagram und postet beinahe täglich Content. Von dieser großen Zahl an Menschen, die sie täglich verfolgen, fühle sie sich aber nicht eingeengt, ganz im Gegenteil: Kendall sei der Ansicht, ihre digitale Reichweite "gebe ihr Freiheit".

Mit einem Thema steht der Reality-TV-Star aktuell wohl besonders im Rampenlicht: Die On-off-Beziehung mit Rapper Bad Bunny (30) interessiert die Öffentlichkeit brennend. Laut einem Insider sollen die beiden die vergangenen Wochen gemeinsam in Europa verbracht haben. "Kendall weiß alles zu schätzen, was er für sie tut und wie sehr er sie respektiert", berichtete die Quelle gegenüber OK!.

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

ActionPress / Backgrid Kendall Jenner und Bad Bunny, Juni 2024

