War Lady Gagas Auftritt bei Olympia-Eröffnung aufgezeichnet?

Lady Gaga (38) durfte Freitagabend als Erste bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele in Paris performen – und begeisterte die Zuschauer. Oder hatte es etwa nur den Anschein? Denn angeblich soll der Popstar gar nicht live performt haben. Berichten der Deutschen Presse-Agentur zufolge war der Auftritt aufgezeichnet. Die Bühne soll vor Ort in Paris leer gewesen sein, während das Fernsehpublikum den Auftritt auf den Bildschirmen sah. Für die Olympia-Fans an der Seine habe es große Leinwände gegeben. Die US-Amerikanerin soll einige Stunden vor der Zeremonie auf der goldenen Treppe am Seine-Ufer performt und rund eine Stunde auf der Bühne gestanden haben.

Bei den Fans sorgt dieser Auftritt nun für ordentlich Empörung. "Bin ich der Einzige, den es stört, dass sie nicht live gesungen hat?", fragt sich ein User auf X. "Warum reist sie nach Paris, wenn sie dann etwas aufzeichnet?", ergänzt ein anderer. Eine Begründung für die Aufzeichnung gibt es bisher nicht. Und dabei hatte die 38-Jährige sich vor der Feier noch mehr als begeistert gezeigt, dass sie dabei sein dürfe. Bei Instagram schrieb sie: "Ich bin so dankbar, dass ich gebeten wurde, dieses Jahr die Olympischen Spiele in Paris zu eröffnen. Ich fühle mich auch demütig, vom Olympia-Organisationskomitee gebeten worden zu sein, ein so besonderes französisches Lied zu singen." Auf der Bühne performte sie den Song "Mon truc en plumes".

Um Lady Gagas Auftritt bei Olympia war zuvor ein großes Geheimnis gemacht worden, doch als die Sängerin in Paris gesehen wurde, schien es offensichtlich. Aber erst am Tag der Eröffnung selbst wurde es offiziell. Am Nachmittag konnte ihre Performance am Wasser beobachtet werden – schon hier sang sie in voller Montur und mit ihren Tänzern. Was viele für eine Probe hielten, wird aber vermutlich die Aufzeichnung gewesen sein. Neben Lady Gaga traten noch diverse französische Künstler und zum Ende als Highlight Céline Dion (56) auf.

Getty Images Lady Gaga bei der Probe für die Olympia-Eröffnungsfeier, 2024

Getty Images Lady Gaga, Sängerin

