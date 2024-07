Wird Britney Spears Halsey wegen "Lucky"-Song verklagen?

Was ist denn da los? Vor wenigen Tagen veröffentlichte Halsey (29) ihren Song "Lucky" und das Musikvideo dazu. Dafür ließ sich die Sängerin von dem gleichnamigen Song von Britney Spears (42) inspirieren und integrierte sogar Teile der originalen Melodie in ihren eigenen. Das schien der Blondine allerdings gar nicht zu passen. Auf der Plattform X, ehemals Twitter, wandte sie sich an ihre Fans. "Aus offensichtlichen Gründen bin ich sehr verärgert über das Halsey-Video. Ich fühle mich belästigt, angegriffen und schikaniert", zeterte sie. Außerdem fügte sie hinzu: "Ich spreche mit meinen Anwälten, um zu sehen, was in dieser Angelegenheit getan werden kann. Es fühlt sich illegal und geradezu grausam an." Mittlerweile ist der Tweet allerdings wieder verschwunden.

Britney scheint ihre Meinung geändert zu haben - oder sie wurde gehackt, denn jetzt schreibt sie auf derselben Plattform: "Falschmeldung! Das war nicht ich an meinem Telefon! Ich liebe Halsey und deswegen habe ich den Tweet gelöscht!" Somit scheint ein echter Streit zwischen den beiden Popikonen auch schon abgewehrt zu sein, denn Halsey antwortet auf den Tweet: "Und ich liebe Britney! Das habe ich immer getan und werde es immer tun. Du warst die erste Person, die mir gezeigt hat, was es bedeutet, sich inspiriert zu fühlen. Du inspirierst mich weiterhin jeden Tag." In der vergangenen Woche erläuterte Halsey obendrein über ihren X-Account, dass sie "nicht im Traum dran denken würde, den Song ohne Britneys Erlaubnis zu nutzen".

Halseys neuer Song ist sehr bedeutsam für die Musikerin. In dem Musikvideo zeigt sie ihren stillen Kampf mit ihrer schweren Lupus-Erkrankung, den hatte sie die vergangenen zwei Jahre nämlich außerhalb des Rampenlichts ausgetragen. Ihr neues Album, das dieses Jahr erscheinen soll, behandelt all ihre traumatischen Erfahrungen, denn sie "kann von Glück reden, dass sie noch am Leben ist", wie sie bei der Ankündigung auf Instagram verriet.

Anzeige Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige Anzeige

Instagram / iamhalsey Halsey im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Halsey sich so von Britneys Song inspirieren ließ? Ich finde es total schön und sehr bedeutsam. Es ist wirklich gut geworden! Wirkt auf mich, als würde Halsey nur wieder Aufmerksamkeit wollen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de