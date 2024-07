Coupleontour durchlebten nach der Geburt eine schwere Zeit!

Die Coupleontour-Girls sprechen in der aktuellen Folge der Sendung "deep und deutlich" über ihre schwierige Zeit nach der Geburt ihrer Tochter Olivia. Im Gespräch geben Vanessa (27) und Ina (28) einen tieferen Einblick in ihre Vergangenheit. "Nach elf Monaten ist Ina aus dem Krankenhaus gekommen, da musste sie die Kleine erst mal kennenlernen. Das war die Phase, in der wir uns wiederfinden mussten. Wir hatten auch eine Paartherapie. Auch wenn wir sagen, wir sind stark", offenbart Vanessa gerührt.

Für Ina war die Zeit nach der Geburt ihres ersten Kindes eine riesige Herausforderung, wie sie im weiteren Gespräch erklärt: "Man lebt halt aneinander vorbei. Jeder hatte sein Leben. Ich war in diesem 'Gefängnis' und musste meinen eigenen Kampf führen. Und dann war da noch mein Zuhause, das ganz anders war und wo ich eigentlich hingehöre." Dass sich die Situation verändert hat, empfindet auch ihre Ehefrau so: "Man verändert sich auch als Mensch. Ich bin erwachsener geworden – auch durch das Kind. Ich war dann erst mal alleine. Und auch Ina hat sich verändert."

Das Leben des Paares änderte sich vor zwei Jahren schlagartig. Ina erlitt einen schweren Schlaganfall und lag für kurze Zeit sogar im Koma. Besonders dramatisch: Vanessa war zu dem Zeitpunkt schwanger und musste ihre Tochter zur Welt bringen, während ihre Frau im Koma lag. Wenig später ging das Paar mit dem Schlaganfall an die Öffentlichkeit und nimmt seither ihre Follower dabei mit, wie Ina sich tapfer wieder ins Leben zurückkämpft.

Instagram / coupleontour Ina und Nessi von Coupleontour im Juli 2023

Instagram / nessiontour Coupleontour-Nessi und -Ina, Influencerinnen

