Im Krankenhaus: Rita Ora muss kurzfristig Konzert absagen

Müssen Fans sich Sorgen um Rita Ora (33) machen? Die Sängerin sollte eigentlich auf dem Campus Festival im ungarischen Debrecen auftreten. Doch nur wenige Stunden vor ihrer Show kommt die Hiobsbotschaft für ihr Publikum: Rita muss das Konzert aus gesundheitlichen Gründen absagen. "Nachdem ich die Nacht im Krankenhaus in Budapest verbracht habe, muss ich mich gründlich ausruhen und die Anweisungen des Arztes befolgen", schreibt die Britin in ihrer Instagram-Story. Sie sei aber dankbar für das Verständnis und es tue ihr für alle Fans leid, die zum Konzert gekommen wären.

Nur wenige Tage zuvor stand Rita noch in Vilnius, Litauen, auf der Bühne und entertainte rund 50.000 Zuschauer. Hier wirkte der Popstar noch fit und trotzte dem strömenden Regen. Die Fans der 33-Jährigen sind ihr jedoch nicht böse. Sie wünschen ihr schnelle Genesung und unterstützen sie. "Oh mein Gott, gute Besserung, Reets. Wir lieben dich. Pass auf dich auf", schreibt ein Fan auf X. Ein anderer meint: "Werde schnell wieder gesund!" Aktuell ist noch nicht klar, warum Rita ins Krankenhaus musste. Auch klärte sie noch nicht auf, wann und ob sie wieder auf der Bühne stehen kann.

Mit ihrer Konzertabsage aus gesundheitlichen Gründen ist Rita aktuell aber nicht allein. So musste auch Pink (44) Anfang Juli einen Auftritt in Bern canceln. Die Musikerin sei laut Insidern aufgrund von Erschöpfung zu einer Pause gezwungen gewesen. "Sie hat so viel gearbeitet und ihre Performances sind immer sehr kraftvoll, mit vielen Stunts. Das fordert natürlich auch seinen Tribut und ihr wurde geraten, eine Pause einzulegen", offenbarte die Quelle The Sun. Die Pause dauerte aber nur wenige Tage, schon in der Woche darauf glänzte Pink wieder auf der Bühne in Kopenhagen.

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Getty Images Pink, Sängerin

