Nach Geburt: Suki Waterhouse fühlt sich in ihrem Körper wohl

Suki Waterhouse (32) präsentierte sich vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story in einem knappen schwarzen Bikini und zeigte stolz ihren Körper. Die "Daisy Jones & The Six"-Schauspielerin kombinierte den Zweiteiler mit einem weißen Seidenmantel und posierte heiß und selbstbewusst für ein Spiegel-Selfie. Dass sie erst vor wenigen Monaten Mutter geworden ist, ist nicht zu erkennen. Gemeinsam mit ihrem Verlobten Robert Pattinson (38) bekam sie eine Tochter. Wie vernarrt sie in die Kleine ist, betonte sie schon öfter. Doch auch die unschönen Seiten einer Schwangerschaft zeigt sie auf.

"Das vierte Trimester war... demütigend!", schrieb Suki zu der Zeit auf Instagram. "Die Wochen nach der Geburt waren erfüllt von überwältigender Freude, viel Lachen, Tränen und so vielen Hormonen! Ich bin stolz auf alles, was mein Körper erreicht hat, und auf die Freundlichkeit und Gnade, die ich mir während dieser Erholungsphase entgegengebracht habe", führte die Sängerin aus. Die "Good Looking"-Interpretin nutzt die Social-Media-Plattform nur allzu gerne, um ihre Fans auf dem Laufenden zu halten. Auch die Geburt bestätigte sie mit einem Bild im Netz. Suki teilte ein Polaroid-Foto, auf dem sie ihren Schatz in den Armen hält, mit der Caption: "Willkommen auf der Welt, Engel."

Es ist eher ungewöhnlich für sie und ihren Partner Robert, über ihre Beziehung und ihr Privatleben zu sprechen. Doch hin und wieder machen sie Ausnahmen. So schwärmte der Twilight-Star zuletzt total von seinem kleinen Mädchen im Interview mit Us Weekly: "Sie ist so süß. Es ist erstaunlich, wie schnell sich ihre Persönlichkeit entwickelt." Das Papa-Sein scheint ihn diesbezüglich geöffnet zu haben. Seit 2018 sind sie offiziell zusammen – viele Jahre hielten sie sich bedeckt. Doch immer öfter werden sie gemeinsam gesehen. Kleine Spaziergänge als Familie scheinen für sie zur Tradition geworden zu sein.

Nun ist es kein Geheimnis, dass sowohl Suki als auch Robert vor ihrer glücklichen Beziehung bereits mit anderen bekannten Stars liiert waren. Der britische Beau war jahrelang mit seiner "Twilight"-Kollegin Kristen Stewart zusammen, bevor ihre turbulente Beziehung 2013 endete. Ihre Trennung war damals das Gesprächsthema in den Medien und sorgte für zahlreiche Schlagzeilen.

Trotz ihrer glücklichen Beziehung zu Robert und dem gemeinsamen Familienglück bleiben Sukis frühere Beziehungen ein Thema von Interesse. Vor ihrer Beziehung mit Robert war Suki viele Jahre mit Bradley Cooper (49) zusammen. Diese Beziehung endete 2015 und war eine der schwierigsten Phasen in Sukis Leben, wie sie kürzlich in einem Interview mit der britischen Vogue verriet. "Ich bin stärker geworden, aber wenn dir etwas so Öffentliches passiert und die Geschichte dahinter düster und schwierig ist und es dir sowieso nicht gut geht, aber du es niemandem wirklich erklären kannst, dann ist das alles ganz schön isolierend und verwirrend", erklärte die Schauspielerin.

Getty Images Suki Waterhouse und Robert Pattinson, Met Gala 2023

Getty Images Suki Waterhouse, Schauspielerin

Getty Images Robert Pattinson, Kristen Stewart

Getty Images Bradley Cooper und Suki Waterhouse im Jahr 2011

