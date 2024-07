Zu viel? Raiders veräppeln Patrick Mahomes mit Kermit-Puppe

Patrick Mahomes (28) gehört eigentlich zu den besten Quarterbacks der NFL. Der Sportler sticht aber nicht nur mit seinen Fähigkeiten auf dem Football-Feld heraus, sondern auch mit seiner Stimme. Die heisere Stimme des Texaners ist fast schon Kult und wird gerne mal mit Kermit dem Frosch verglichen. Unter den Teams sorgt das immer wieder für Erheiterung. Die Las Vegas Raiders genehmigten sich jetzt einen besonders ausgefallenen Witz auf Patricks Kosten: Ein Fan schleuste eine Kermit-Puppe im Mahomes-Trikot ins Trainingscamp. In dem X-Video ist zu sehen, wie sich die Spieler köstlich amüsieren – vor allem als der Rookie-Safety Trey Taylor sich die Puppe schnappt und Patricks Stimme imitiert.

Ob Patrick den Streich auch so lustig findet, ist fragwürdig. Immerhin ist es nicht das erste Mal, dass seine Stimme mit Kermit verglichen wird. Bei einer Pressekonferenz nach dem Super Bowl fragte ein Journalist den 28-Jährigen nach seiner besten Kermit-Imitation. Der verzog keine Miene und konterte nur mit: "Ich spreche jetzt, das reicht." Dass Patrick die Witze über seine Stimme nicht allzu komisch findet, könnte damit zusammenhängen, dass er als Jugendlicher von seinen Mitschülern oft aufgezogen wurde und von ihnen den Spitznamen Kermit bekam. Vor einiger Zeit erklärte er laut Sport1 gegenüber der Presse: "Falls ich zu selbstbewusst werde, kommen sie mit der Stimmen-Sache und versuchen, meine Stimme zu imitieren."

Aktuell dürfte Patrick genug andere Sorgen haben. Immerhin erwartet er zusammen mit Gattin Brittany derzeit Baby Nummer drei und steckt mitten in den Vorbereitungen für die kommende NFL-Saison. Die dürfte für ihn besonders wichtig sein, denn zusammen mit seinen Kansas City Chiefs hat er einen Titel zu verteidigen. In der Saison 2023/24 gewannen sie zum zweiten Mal in Folge den Super Bowl. Eine Auseinandersetzung mit den Raiders wird der Footballprofi dann sicherlich lieber auf dem Spielfeld austragen – die beiden Teams treffen im Oktober das erste Mal aufeinander.

Getty Images Patrick Mahomes gibt eine Pressekonferenz

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, 2024

