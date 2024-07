So bleiben Coupleontour-Girls trotz Schicksalsschlag positiv

Vor zwei Jahren hatte das Influencer-Paar Coupleontour einen schweren Schicksalsschlag erleiden müssen: Ina (28) hatte einen schweren Schlaganfall, während ihre Frau Vanessa (27) mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger war. Zwar konnte Ina schon zahlreiche Fortschritte in ihrem Genesungsprozess erzielen, hin und wieder hadert sie dennoch. Aufgeben kommt für die Content Creatorin und ihre Liebste aber nicht infrage, wie sie jetzt in einem Q&A auf Instagram betonen. "Wir sind dankbar, dass wir noch weitere gemeinsame Zeit bekommen haben. Wir können unsere großartige Tochter aufwachsen sehen und ihr eine tolle Familie sein. Das macht uns glücklich und ermöglicht uns, positiv in die Zukunft zu blicken", reagierten die beiden auf die Frage, wie sie es schaffen, stets optimistisch zu sein.

Seitdem Ina den Schlaganfall erlitten hatte und sogar ins künstliche Koma versetzt werden musste, gewähren sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihre gemeinsamen Fortschritte. Das gefällt allerdings nicht jedem, weswegen Ina und Vanessa auch Kritik ausgesetzt sind. Die dunkelhaarige Beauty kann die negativen Stimmen allerdings nicht verstehen. "Werde nie verstehen, warum man sich die Mühe macht, so was zu kommentieren. [...] Wir machen nicht das Gleiche wie vor sechs Jahren. Wir sind doch auch erwachsener geworden und haben uns weiterentwickelt", rechtfertigte sie sich auf der Social-Media-Plattform und ergänzte außerdem: "Wir machen verschiedenen Content. Manchmal übertriebene Situationen, die unsere Beziehung in gewissen Situationen widerspiegeln, emotionale Situationen oder wir testen Filter aus."

Ina und Vanessa sind schon seit Jahren ein absolutes Traumpaar: 2021 hatten sich die beiden Social-Media-Stars das Jawort gegeben, etwa ein Jahr später erblickte Töchterchen Olivia das Licht der Welt. Ihr Leben als kleine Familie genießen Ina und Vanessa seitdem in vollen Zügen – doch können sie sich auch noch weiteren Nachwuchs vorstellen? "Ich will nicht noch mal schwanger werden, auf gar keinen Fall. Ina wollte damals nicht schwanger werden, aber mittlerweile kann sie sich das vorstellen und wir gehen jetzt auch bald zum Arzt, um zu gucken, ob das überhaupt funktionieren kann nach dem Schlaganfall", verriet Vanessa in einem Interview mit Promiflash.

Anzeige Anzeige

Instagram / inaontourx Coupleontour-Ina und ihre Tochter Olivia im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wünscht ihr euch mehr Einblicke in den Alltag von Coupleontour? Ja, unbedingt! Nein, eigentlich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de