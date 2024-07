Diese deutschen Promidamen behalten den Nachnamen ihres Ex

Oliver Pocher (46) fordert vehement, dass seine Ex Amira (31) ihren Nachnamen nach der Scheidung abgibt. Um wie ihre Kinder zu heißen, will die Moderatorin aber nicht zu ihrem Geburtsnamen zurückkehren. Damit ist sie nicht allein. Viele Promidamen behalten auch trotz Trennung den Namen ihres Ex. Unter anderem trägt Cathy Hummels (36) nach der Scheidung von Mats (35) noch immer seinen Namen – und das aus einem bestimmten Grund, wie sie auf dem OMR-Festival verriet: "Ganz ehrlich, ich bin jetzt eigentlich auch nicht scharf darauf, immer so zu heißen wie mein Ex-Mann, aber es ging mir um meinen Sohn."

Auch Barbara (57) und Lilly Becker (48) kehrten nicht zu ihren Geburtsnamen Feltus und Kerssenberg zurück. Und das, obwohl Boris Becker (56) sich 2013 via X entschlossen dafür einsetzte: "Nach zwei Scheidungen geht Frau normalerweise wieder auf Geburtsnamen, der lautet Feltus..." Auch Natascha Ochsenknecht (59) heißt nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Uwe (68) noch immer so wie die gemeinsamen Kinder Jimi Blue (32), Wilson Gonzalez (34) und Cheyenne (24).

Obwohl die Ehe mit dem österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner (91) scheiterte, trägt seine Ex Cathy Lugner (34) noch immer seinen Namen. Mirja du Mont (48), die vor der Eheschließung mit Schauspieler Sky (77) Mirja Becker hieß, bleibt ihrem berühmten Nachnamen treu. Auch ihre gemeinsamen Kinder, Tara Neven du Mont und Fayn Neven du Mont, heißen wie der "Der Schuh des Manitu"-Star.

Getty Images Lilly Becker, Model

Getty Images Cathy und Richard Lugner, 2014

