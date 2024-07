Dieses süße Versprechen machte Prinz William den Middletons!

Prinzessin Kate (42) macht momentan eine schwierige Zeit durch, doch auf einen Menschen kann sie sich verlassen. Die Royal-Expertin Rebecca English weiß genau, warum ihr Ehemann Prinz William (42) zu ihr hält. "Als er ihr einen Heiratsantrag machte, versprach er Catherines Eltern, dass er sich um ihre Tochter kümmern würde", erzählt sie gegenüber Daily Mail. Die Autorin habe seine Hingabe sogar schon einmal persönlich mitbekommen. Nachdem eine Zeitung Fotos veröffentlicht hatte, auf denen die Herzogin oberkörperfrei gewesen war, habe sich der Thronfolger selbst die Schuld dafür gegeben.

Rebecca ist sich sicher: "Deshalb weiß ich, dass er Himmel und Erde in Bewegung setzen wird, um jetzt an ihrer Seite zu sein und das Beste für ihre kleine Familie zu tun. Egal, wie lange es dauert." Seine Liebste weiß die Unterstützung ihres Mannes sehr zu schätzen. Eine Quelle verriet OK! kürzlich: "Kate hat die Veränderung gesehen und sie ist wirklich gerührt von all dem, was er tut. Nicht nur für sie, sondern auch für die Kinder."

Die dreifache Mutter ist schon seit über einem halben Jahr auf ihre Genesung fixiert. In dieser Zeit musste das britische Volk auf die beliebte Royal-Lady verzichten. Doch vor Kurzem wagte die 42-Jährige eine Rückkehr in die Öffentlichkeit. Beim alljährlichen Trooping the Colour unterstützte sie ihre Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace. Eine noch viel wichtigere Rolle übernahm sie aber bei den Wimbledon Championships. Bei dem Tennisturnier strahlte sie an der Seite ihrer Tochter Charlotte (9) und überreichte die Siegertrophäe an Carlos Alcaraz.

Prinzessin Kate und Prinz William, britische Royals

Prinzessin Kate mit ihrer Tochter Charlotte bei den Wimbledon Championships 2024

