Dunkles Geheimnis: Angelina Jolie wollte Hitman engagieren

Heute ist Angelina Jolie (49) dankbar für ihr Leben. Doch im Alter von 22 Jahren hatte die Schauspielerin mit schweren Depressionen und Suizidgedanken zu kämpfen. In einem früheren Interview mit IMDb offenbarte die "Salt"-Darstellerin: "Das mag jetzt verrückt klingen, aber es gab eine Zeit, in der ich jemanden anheuern wollte, um mich zu töten." Sie habe es nicht übers Herz gebracht, es selbst zu tun. "Ich war mir sehr bewusst, dass so viele Menschen in meinem Umfeld wie meine Mutter das Gefühl hätten, nicht genug gegeben oder getan zu haben, wenn ich mir das Leben nehmen würde", erinnerte sich Angelina in dem Interview. Sie dachte, für ihre Liebsten sei es leichter, mit einem Mord klarzukommen, als mit ihrer eigenen Entscheidung, ihr Leben vorzeitig zu beenden.

Ein paar Jahre später nahm Angelina in einem Gespräch mit The Face erneut Bezug zu ihren damaligen Problemen. Die "Eternals"-Darstellerin verriet, dass sie sogar schon einen Auftragskiller kontaktiert hatte. Dieser sei jedoch ein "anständiger Mensch" gewesen. "Er fragte, ob ich noch ein wenig darüber nachdenken und ihn in zwei Monaten wieder anrufen könnte", erzählte die 49-Jährige. In dieser Phase habe sie viel nachgedacht und sich letzten Endes dazu entschieden, ihre Kämpfe durchzustehen. Heute ist sie froh über diese Entscheidung und macht es sich zur Aufgabe, für das Wohl ihrer sechs Kinder zu sorgen. "Ich war keine sehr stabile Jugendliche. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Mutter von irgendjemandem sein könnte", gab Angelina gegenüber The Times preis und ergänzte: "Es war nicht schwer zu lieben. Was schwer war, war zu wissen, dass ich von nun an diejenige sein musste, die dafür sorgt, dass alles in Ordnung ist."

Die sechsfache Mutter von drei leiblichen und drei adoptierten Kindern steht diesen sehr nahe. Das verdeutlichte die Ex-Frau von Brad Pitt (60) in einem Interview mit WSJ, als sie von ihren Sprösslingen schwärmte: "Sie sind die Menschen, die mir und meinem Leben am nächsten sind, und sie sind meine engen Freunde. Wir sind sieben sehr unterschiedliche Menschen, das ist unsere Stärke." Besonders das gemeinsame Verarbeiten von den Erlebnissen der vergangenen Jahre habe sie noch enger mit Maddox (22), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18), Knox (16) und Vivienne (16) zusammengeschweißt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern, 2021

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt bei der Premieren-Gala von "By the Sea"



