Entfremdet: Was fiel zwischen Firerose und ihren Eltern vor?

Billy Ray Cyrus (62)' Ex Firerose hat nicht nur mit ihrem Noch-Ehemann Zoff – auch mit ihrer Familie ist die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Johanna Hodges heißt, zerstritten. Ihre Eltern äußerten sich kürzlich zu dem Ehedrama und ihrer eigenen zerrütteten Beziehung zu ihrer Tochter, ließen jedoch offen, wie es zu alldem kommen konnte. Ein Vertreter von Firerose gibt nun jedoch gegenüber Daily Mail preis: "Es gibt einen Grund dafür, dass Firerose sich seit vielen Jahren von ihren biologischen Eltern entfremdet hat. Sie hat ihre Tante immer als ihre richtige Mutter betrachtet, die sie verehrt und die sich um sie in allen Höhen und Tiefen des Lebens gekümmert hat."

Letzte Woche erklärten ihre Eltern, sie hätten sich von ihrer Tochter "im Wesentlichen entfremdet", nachdem diese ausgewandert war. "Wir haben nichts zu verbergen... aber wir mussten uns fragen, ob wir uns einmischen wollen", erklärte ihre Mutter gegenüber Daily Mail Australia. Sie betrachte ihre Tochter, die fernab von ihrer Heimat Australien in Tennessee wohnt, als einen Vogel, der davongeflogen sei. Aus dem Bekanntenkreis der Familie wurde zudem bekannt, dass es bereits in der Jugend von Johanna zu Konflikten gekommen sei. "Firerose war immer ein Problem für die Familie, ein echtes wildes Kind, das ständig Partys feierte", verriet ein Familienfreund.

Mit ihrem Rosenkrieg mit Billy macht Firerose aktuell regelmäßig neue Schlagzeilen. Beide machen sich gegenseitig lautstark Missbrauchsvorwürfe. In der vergangenen Woche wurde schließlich eine Audioaufnahme geleakt, in der der "Achy Breaky Heart"-Interpret seiner Noch-Ehefrau während eines Streits an den Kopf wirft, sie sei eine "egoistische, verdammte Schlampe" und sie weiter verbal erniedrigt.

Getty Images Firerose und Billy Ray Cyrus, Musiker

Getty Images Billy Ray Cyrus, Sänger

