Das snackt Hailey Bieber während Schwangerschaft am liebsten

Hailey Bieber (27) ist in froher Erwartung ihres ersten Babys und versucht, es bereits jetzt in ihrem Bauch so richtig zu verwöhnen – zumindest was ihre Essgewohnheiten anbelangt. In einem Interview mit W Magazine plaudert die Schwangere aus dem Nähkästchen und betont, dass sie sich beim Essen oftmals nach ihrem Bauchzwerg richte. "Ich höre einfach darauf, was das Baby will. Wenn das Baby Pizza möchte, dann gibt es Pizza!", erklärt Justin Biebers (30) Ehefrau. Dennoch achtet sie im Allgemeinen auf eine ausgewogene Ernährung mit "vielen Eiern, Hühnchen und Steak."

Um die berüchtigte Morgenübelkeit kommt Hailey dennoch nicht herum. Anders, als es der Name vermuten lässt, dauert diese bei ihr länger an als nur den Morgen über. Die 27-Jährige meckert: "Ich weiß nicht, warum man es so nennt, denn es dauert den ganzen Tag lang – wir müssen den Namen ändern!" Aufgrund ihrer Übelkeit engagierte die Mama in spe sogar einen Privatkoch, der ihr in den Abendstunden leckere Speisen zubereitet.

Da ihre baldige Rolle als Mutter komplettes Neuland für Hailey ist, holt sie sich wohl einige Babytipps von ihren Bekannten, die selbst bereits Nachwuchs haben. Unter ihnen befinden sich beispielsweise die Schwestern ihrer BFF Kendall Jenner (28) – die The Kardashians-Stars. "Sie wendet sich an ihre prominenten Mami-Freundinnen wie Kylie Jenner (26) und die Kardashians, um sich Rat zu holen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Getty Images Hailey Bieber, Model

Getty Images Hailey Bieber und Kylie Jenner im Jahr 2015

