Wieder vergeben: Ist das etwa Selma Blairs neuer Partner?

Selma Blair (52) deutete erst kürzlich an, dass sie einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Nun zeigen aktuelle Paparazzibilder die Schauspielerin sichtlich vertraut mit einem Begleiter. Bei dem Herren soll es sich offenbar um den besagten Partner der Beauty handeln – den Geschäftsmann Andy Kiernan. Auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, ist das Paar am LAX Airport zu sehen. In gemütlicher, legerer Kleidung spazieren die beiden gemeinsam mit dem Assistenzhund der gebürtigen US-Amerikanerin durch den Flughafen. Ob es sich bei dem Beau wirklich um Selmas Partner handelt, bestätigte sie bisher jedoch nicht offiziell.

Dass die Ex-Frau von Ahmet Zappa frisch verliebt ist, machte sie vor rund einer Woche in einem Interview mit Us Weekly publik. "Er ist nicht in meiner Branche, obwohl er früher produziert hat. Ich wollte einen Mann aus dem Mittleren Westen und ich habe einen echten Mann aus dem Mittleren Westen gefunden!", schwärmte sie während des Gesprächs und fügte hinzu: "Ich habe ihn von der anderen Seite des Tisches aus gesehen und jetzt ist er mein Freund!" Den Namen ihres Herzblatts behielt Selma jedoch für sich.

Seit einigen Jahren pausiert die "Reine Chefsache"-Darstellerin ihre schauspielerische Karriere. Hintergrund dafür ist die Multiple-Sklerose-Erkrankung der 52-Jährigen, die 2018 diagnostiziert wurde. Was ihr Leiden anbelangt, zeigt sich Selma stets offen und verriet zuletzt beispielsweise, dass sie den Wunsch hegt, bald wieder vor der Kamera zu stehen. "Ich hatte eigentlich für immer aufgegeben", erinnerte sie sich und führte fort: "Ich habe es nicht einmal versucht, weil ich niemanden enttäuschen wollte. Aber nein, ich werde definitiv wieder schauspielern. Ich bin offen für das Geschäft!"

Instagram / selmablair Selma Blair in Washington, D.C., Dezember 2023

Getty Images Selma Blair, Dezember 2021

