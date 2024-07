Wird Giovanni Pernice Teil des britischen Dschungelcamps?

Giovanni Pernice (33) war in den vergangenen Wochen in eine Untersuchung des Senders BBC geraten, da ihm seine ehemalige Strictly Come Dancing-Tanzpartnerin Amanda Abbington (50) Mobbing vorgeworfen hatte. Wie Daily Mail berichtet, soll er die Karriereleiter jetzt aber trotzdem ein Stückchen höher klettern können: Es heißt, er sei möglicherweise Teil der neuen "I'm a Celebrity"-Staffel, der britischen Version des Dschungelcamps. "Solange die Verantwortlichen überzeugt sind, dass Giovanni kein Tyrann ist und sich bei 'Strictly' nicht unangemessen verhalten hat, werden sie ihn unter Vertrag nehmen", verrät ein Insider.

Er führt weiter aus, dass die Entscheidung, ihn zu casten, damit im Zusammenhang stehe, dass Giovanni während der Tanzshow wirklich beliebt gewesen war. Zudem werden sie ihm angeblich eine Gage von umgerechnet rund 120.000 Euro zahlen. "Sie sind sich sehr bewusst, wie sehr die 'Strictly'-Zuschauer ihn vermissen werden, [...] also hoffen sie, dass er viele Zuschauer anziehen wird", erklärt der Informant und fügt hinzu: "Er wäre ein Favorit auf den Sieg und sie wissen, dass er im Dschungel sehr wertvoll sein würde."

Bevor die Entscheidung fällt, sind jedoch noch die Ergebnisse der Untersuchung abzuwarten. Laut dem britischen Medium soll es aber derzeit gut für den Profitänzer aussehen. Giovanni hat nämlich erst kürzlich Beweise in Form eines 28-minütigen Audiomitschnitts und Screenshots von WhatsApp-Nachrichten vorgelegt, die die Anschuldigungen gegen ihn entkräften sollen. Demnach belegen diese, dass er Amanda unterstützt und geholfen habe – und die Schauspielerin diejenige war, die sich als "selbstzerstörerisch" und "Albtraum" dargestellt hat.

Getty Images Giovanni Pernice, Tänzer

Instagram / pernicegiovann1 Giovanni Pernice, September 2021

