Zeit zu zweit: Ryan Reynolds teilt Bild mit seiner Mutter!

Ryan Reynolds (47) nahm sich nach einer langen Promotion-Tour für seinen neuesten Superheldenfilm Deadpool & Wolverine eine wohlverdiente Auszeit: Zusammen mit seiner Mutter Tammy unterstützte er in seiner Heimatstadt Vancouver das Fußballteam Wrexham AFC. Das Mutter-Sohn-Duo schien eine gute Zeit zu haben, wie auf Instagram-Bildern zu sehen ist. Das Besondere hieran: Das Team gehört ihm und seinem Schauspielkollegen Rob McElhenney (47). Gemeinsam verfolgten sie das Spiel gegen die Vancouver Whitecaps FC aus einer VIP-Box im BC Place Stadium und wurden dabei von Freunden und Kollegen begleitet. Die "Red Dragons" lieferten eine beeindruckende Leistung ab und gewannen mit 4:1 in einem ausverkauften Stadion vor 34 Tausend Fans.

Ryan war in Hochform und hatte sichtbar Spaß am Spiel. Der Schauspieler mischte sich unter die Fans, machte Selfies und animierte die Zuschauer, mitzumachen. Auf Social Media teilte er später zahlreiche Fotos, darunter auch eines mit Wrexham-Co-Besitzer Rob McElhenney und dessen Frau. Ryan trug dabei lässige Kleidung – eine dunkelgrüne Hose und ein schwarzes Hawaii-Hemd. Seine Mutter war ebenfalls modisch unterwegs: Ein pink-rot-weiß gestreiftes Hemd und eine schwarze Baseballkappe machten ihren Look komplett.

Wrexham AFC, das 1864 gegründet wurde, ist der älteste Fußballverein in Wales und der drittälteste professionelle Fußballverein der Welt. Ryan und Rob kauften den Club im November 2020 durch ihre Firma RR McReynolds Company LLC. Die Übernahme wurde im Februar 2021 abgeschlossen, nachdem 98,6 Prozent der Mitglieder des Wrexham Supporters Trust zugestimmt hatten. Der Schauspieler betonte, wie surreal das Erlebnis war, sein Team in seiner Heimatstadt spielen zu sehen. Dabei erinnerte er sich an seine Kindheit, als er mit seinem Vater im Stadion saß. In seinem Instagram-Post bedankte er sich bei den Vancouver Whitecaps und der Stadt Vancouver für die herzliche Aufnahme und fügte hinzu, dass jeder Spieler von Wrexham die Schönheit der Stadt gelobt habe.

Getty Images Hugh Jackman and Ryan Reynolds bei der Comic Con in San Diego

Getty Images Ryan Reynolds und Rob McElhenney

