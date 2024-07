Geplatzter Gerichtstermin: Haftbefehl gegen Katie Price!

Katie Price (46) steckt in großen Schwierigkeiten. Gegen das ehemalige Boxenluder wurde nämlich laut den Berichten von The Sun Haftbefehl erlassen. Grund hierfür? Die Britin hätte heute vor Gericht erscheinen und Fragen zu ihrer finanziellen Lage beantworten müssen. Das OnlyFans-Model reiste stattdessen allerdings für weitere Schönheitsoperationen in die Türkei. "Es ist meiner Meinung nach notwendig, dass das Gericht einen Haftbefehl gegen Frau Price erlässt", erklärt Richterin Catherine Burton und fügt hinzu: "Sie hat keine wirkliche Entschuldigung für ihr Fernbleiben von der heutigen Anhörung."

Katie hat Steuerschulden in Höhe von 890.000 Euro und muss sich daher in einem Insolvenzverfahren vor Gericht verantworten. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass die Content Creatorin einen Gerichtstermin aufgrund eines Trips sausen lässt: Ende April gönnte sie sich mit ihrem neuen Freund JJ Slater eine Auszeit in Zypern und ließ auch hier einen Termin vor Gericht platzen.

Ihre finanzielle Situation scheint die Reality-TV-Persönlichkeit selbst jedoch anders einzuschätzen. "Gerade fängt es wieder an, richtig gut zu laufen. Ich bekomme so viele Angebote, dass ich viele Auftritte sogar ablehne!", erklärte sie vor wenigen Monaten im Podcast "Stripping Off with Matt Haycox". Ihr beruflicher Erfolg lässt es scheinbar auch zu, dass sie gewisse Angebote ablehnt. "Ich mache nichts Billiges! Ich bin zwar noch keine Milliardärin, aber ich manifestiere es einfach", gab sich Katie optimistisch.

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice John Joe Slater und Katie Price

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie steht ihr zu Katies Entscheidung, in die Türkei zu fliegen, anstatt vor Gericht zu erscheinen? Ich verstehe sie! So ein Termin ist ja auch stressig. Das war wirklich unklug von ihr. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de