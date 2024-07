Gwen Stefanis Sohn Zuma feiert sein Musikdebüt auf der Bühne

Gwen Stefanis (54) Sohn Zuma (15) feierte vor wenigen Tagen sein Debüt in der Country-Musik und trat gemeinsam mit seinem Stiefvater Blake Shelton (48) in dessen Ole Red Bar in Oklahoma auf. Der Teenager performte dabei Zach Bryans Song "Oklahoma Smokeshow" und wurde von den Gästen begeistert bejubelt, wie in einem Video auf X zu sehen ist. Blake, der zuvor allein auf der Bühne gestanden hatte, stellte seinen Stiefsohn stolz vor: "Zuma Rossdale, alle zusammen!" In einem Cowboy-Outfit, bestehend aus blauer Denim-Jeans, gestreiftem Hemd, braunen Stiefeln und schwarzem Cowboy-Hut, beeindruckte der Teenager daraufhin die Gäste.

Zuma ist nicht der einzige musikalisch begabte Spross der Familie Stefani-Rossdale-Shelton. Sein älterer Bruder Kingston (18) hatte bereits im August vergangenen Jahres ein Akustik-Gitarrenspiel zum Besten gegeben und ebenfalls begeisterten Applaus geerntet. Kingston zeigt schon länger Interesse an der Musik, während Zuma erst kürzlich die Gitarre für sich entdeckt hat. Dennoch ist seine Liebe zur Country-Musik nicht neu – zu seinem 15. Geburtstag besuchte Zuma ein Zach-Bryan-Konzert, ganz in Cowboy-Kleidung.

Blake und Gwen begannen 2015 miteinander auszugehen, als Zuma erst sieben Jahre alt war. Sechs Jahre später folgte die Hochzeit. Blake sprach bereits mehrfach über seine Rolle als Stiefvater und betonte, wie wichtig es ihm ist, die Kinder richtig zu erziehen. "Wenn ich jetzt meine Karriere aufgeben würde, wäre das Einzige, was ich bereuen könnte, dass ich wichtige Dinge im Leben verpasse", erklärte er in einem Interview mit People. Obwohl Blake zugab, dass die Rolle als Stiefvater nicht einfach ist, genieße er die gemeinsame Zeit mit den Kindern sehr. "Nach fünf Jahren kann ich mir mein Leben ohne diese Kinder nicht mehr vorstellen", sagte er. Zuma, Kingston und ihr Bruder Apollo (10) stammen aus Gwens Beziehung mit Gavin Rossdale (58).

Anzeige Anzeige

Instagram / gwenstefani Zuma Rossdale, Sohn von Gwen Stefani und Gavin Rossdale

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwen Stefani mit Blake Shelton und ihren Kids Kingston, Apollo und Zuma (von l. nach r.)

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Zumas Bühnendebüt an der Seite von Blake? Total cool! Ich wusste gar nicht, dass er musiziert... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de