An Zumas Geburtstag: Gwen Stefani teilt niedlichen Rückblick

Gwen Stefani (52) schwelgt in Erinnerungen! Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Gavin Rossdale (56) hat die Sängerin drei Kinder. Im Jahr 2008 kam Zuma Nesta Rock Rossdale (14) als ihr zweiter Nachwuchs auf die Welt. Und der feiert ein ganz besonderes Jubiläum – immerhin wird der Junge heute 14 Jahre alt. Die "Hollaback Girl"-Interpretin könnte offenbar nicht stolzer sein. Im Netz richtete Gwen nun einige rührende Glückwünsche an ihren Sohnemann!

Via Instagram teilte Gwen jetzt einen niedlichen Post, mit dem sie ihm liebevoll zu seinem Ehrentag gratulierte. "Herzlichen Glückwunsch zum 14. Geburtstag Zuma. Wir lieben dich", schrieb sie dazu unter einer Bilderreihe. Dabei ist neben einem zuckersüßen Baby-Throwback unter anderem auch ein aktuelles Selfie des Mutter-Sohn-Duos und eine üppige Torte zu sehen.

Was für ein inniges Verhältnis die No Doubt-Frontfrau zu ihren Kindern hat, wurde spätestens nach ihrer Hochzeit mit Blake Shelton (46) klar – immerhin nahmen ihre zwei ältesten Söhne Kingston und Zuma ganz besondere Rollen ein und fungierten als Trauzeugen! Das bestätigte TMZ nach einem Blick in die offizielle Hochzeitsurkunde, die von Gwens Kids unterschrieben wurde.

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani im April 2022

Instagram / gwenstefani Zuma Rossdale als Baby

Instagram / gwenstefani Gwen Stefani mit ihren Kindern Apollo, Zuma und Kingston und ihrem Ehemann Blake Shelton

