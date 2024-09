Gavin Rossdale feiert großes Wiedersehen mit seinen Söhnen

Das Leben als Rockstar ist nicht ganz einfach – vor allem dann nicht, wenn man die Liebsten nicht mit auf Tour nehmen kann. Das findet auch Bush-Frontmann Gavin Rossdale (58), der mit seiner Gruppe gerade quer durch Amerika reist. Auf Instagram teilt er jetzt ein herzerwärmendes Tribut an seine zwei jüngsten Söhne, Zuma und Apollo. "Der schwerste Teil daran, weg zu sein, ist, nicht mit meinen Jungs zusammen sein zu können. Es ist ein großes Opfer und wenn sie sich mir doch anschließen, wird mir schwindelig vor Glück", schreibt er. Dann fügt er noch einen kleinen Gruß an seine beiden ältesten Kids hinzu: "Kingston und Daisy werden auch immer vermisst".

Die Fotos sind ein bunter Mix aus Backstage-Aufnahmen, die den Rocker mit seiner Band und seinen Söhnen zeigen. Zuma und Apollo könnten von Mama Gwen Stefani (54) so einige Show-Gene geerbt haben, sie scheinen sich zwischen den Musikern sichtlich wohlzufühlen: Sie strahlen für die Kamera. Das Nesthäkchen und Papa Gavin zeigen stolz ihre Muckis, während Zuma anscheinend die Liebe zum Gitarrespielen entdeckt hat. Auf einigen Schnappschüssen steht er sogar mit seinem Vater auf der großen Bühne! Die enge Verbindung zwischen dem Musiker und seinen Söhnen wird auch von seinen Fans gefeiert. "Du bist ein guter Vater, Gavin! Man kann die Liebe zwischen euch sehen", "Diese Fotos haben mir den Tag versüßt! So kostbar" und "Die Jungs sehen genauso aus wie du! Wie schön, euch alle zusammen zu sehen", schreiben sie in den Kommentaren.

Tatsächlich feierte Zuma erst in diesem Jahr sein Debüt auf der Bühne – wenn auch in etwas kleinerem Rahmen. In der Bar seines Stiefvaters Blake Shelton (48) gab er vor versammeltem Publikum die Nummer "Oklahoma Smokeshow" von Zach Bryan zum Besten. Unterstützung bekam er dabei vom Partner seiner Mama höchstpersönlich, der kennt sich als Country-Sänger ja damit aus. Wie Videos im Netz damals zeigten, kam sein Auftritt ziemlich gut an: Die Gäste der Ole red Bar jubelten für den Teenager.

Instagram / gavinrossdale Gavin Rossdale und Apollo Rossdale, 2024

Instagramm / gavinrossdale Zuma Rossdale und Gavin Rossdale, 2024

