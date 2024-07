So läuft die Hochzeitsplanung bei Knossi und seiner Lia!

Vergangenen Monat gab Knossi (38) offiziell bekannt, seiner Partnerin Lia Mitrou während eines romantischen Malediven-Urlaubs die Frage aller Fragen gestellt zu haben. Nun scheint die 27-Jährige schon mitten in der Hochzeitsplanung zu stecken. "Jetzt wird es ernst", schreibt der Streamer zu einem Video in seiner Instagram-Story, auf dem seine Verlobte zu sehen ist, die zwischen einer Menge ausgebreiteter Zettel am Küchentisch sitzt. Die Twitch-Berühmtheit scheint etwas überfordert – die Hochzeit soll doch schließlich erst im Sommer 2026 stattfinden.

"Wir brauchen ein Motto. Location ist eh klar, da hast du kein Mitspracherecht mehr, das habe ich schon entschieden", zählt Lia auf, während ihr zukünftiger Ehemann die Bilder von verschiedener Deko, Farbkonzepten und Blumen betrachtet, die sie um sich verteilt hat. "Such es dir aus, Sommer 2026 – Juli oder August", will die Influencerin von dem 38-Jährigen wissen. Der scheint aus der Situation flüchten zu wollen. "Sind eure Frauen auch so?", fragt er seine Zuschauer und stellt aber klar: "Ja, ich nehme auch an der Planung teil." Im Spaß zeigt er auf das Bild eines goldenen Bestecks: "Ich würde sagen, wir nehmen diese Gabel – damit ich auch was beigetragen habe."

Während Lia schon völlig dem Heiratsfieber verfallen zu sein scheint, fokussiert sich Knossi im Moment wohl noch auf etwas anderes: Er möchte Nachwuchs mit seiner Liebsten! "Und jetzt hab ich auch Bock auf noch mehr Kinder. Ich will jetzt Kinder machen, ohne Ende. Heute fangen wir an", verkündete der Blondschopf Anfang des Monats in einem Livestream auf Twitch seine ambitionierte Familienplanung.

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Lia Mitrou und Knossi in Las Vegas

Anzeige Anzeige

ActionPress, Galuschka,Horst Knossi, Internet-Star, und seine Verlobte Lia Mitrou

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Lia jetzt schon so viel für die Hochzeit in zwei Jahren plant? Ja, total, so viel Zeit braucht das eben! Nein, das finde ich übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de