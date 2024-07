Wegen royalem Drama: Prinz Harry verliert zahlreiche Freunde

Das angespannte Verhältnis zwischen Prinz Harry (39) und seinem Bruder Prinz William (42) zeigt weiterhin keine Anzeichen einer Besserung, und die Folgen dieser Entfremdung machen auch vor dem Freundeskreis der beiden nicht halt. Seit der Krönung ihres Vaters im Mai 2023 haben sich die Brüder nicht mehr gesehen, und immer mehr gemeinsame Freunde sollen sich gezwungen fühlen, Partei zu ergreifen. "Ich glaube, wenn man an die jüngste Society-Hochzeit des Herzogs von Westminster zurückdenkt, war es William, der die Einladung dazu bekam, und Harry war eingeladen, weil sie seit Ewigkeiten befreundet sind, aber er wurde im Grunde gebeten, von dieser Hochzeit zurückzutreten, weil es sehr unangenehm gewesen wäre, die beiden Brüder zusammen auf einer Society-Hochzeit wie dieser zu haben", erklärt die Royal-Expertin Katie Nicholl in dem Podcast "Dynasty: The Royal Family's Most Challenging Year".

Die Hochzeit sei kein Einzelfall, da ist sich Katie sicher. "Ich erinnere mich, dass mir jemand im Palast gesagt hat, dass man sich entweder für das eine oder das andere Lager entscheiden muss", betont sie ebenfalls in der aktuellen Podcast-Folge. Infolgedessen soll der Freundeskreis von Harry und seiner Frau Herzogin Meghan (42) mächtig geschrumpft sein. "Ich glaube, die Verbindungen sind gekappt worden. Ich glaube, es gibt ein Gefühl, dass Freunde, enge Freunde, Freunde aus der Öffentlichkeit, prominente Freunde, eine Art Wahl treffen mussten", betont Katie abschließend.

Doch nicht nur Freunde sollen sich von den royalen Aussteigern abwenden. Während Harry und Meghan zu dem Großteil des britischen Königshauses keinen Kontakt pflegen sollen, galten die Cousinen des 39-Jährigen, Prinzessin Beatrice (35) und Prinzessin Eugenie (34), lange als ihre Verbündeten. Doch auch das soll sich mittlerweile geändert haben, wie ein Insider gegenüber Bella Magazine verriet. "Beatrice und Eugenie haben fest ihre Loyalität zur königlichen Familie erklärt. Sie haben seit einiger Zeit nicht mehr mit den Sussexes gesprochen. Sie sind sich längst nicht mehr so nah wie früher", behauptete die Quelle im Interview.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im Juli 2021

Getty Images Prinzessin Beatrice, Prinzessin Eugenie mit Prinz Harry, Mai 2019

