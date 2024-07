Prinz Harrys alte Freunde meiden ihn wegen Herzogin Meghan!

Inmitten der Streitereien mit seiner Familie hat Prinz Harry (39) ein weiteres Problem: Seine alten Freunde sollen ihm aufgrund seiner Ehe mit Herzogin Meghan (42) aus dem Weg gehen, so der Royal-Kommentator Tom Quinn gegenüber Mirror. Dieser behauptet, dass Harrys Freunde ihn und seine Familie nicht mehr in Montecito – seiner neuen Heimat in den USA – besuchen wollen, weil sie Meghan als "schwierig" empfinden. Außerdem sei der Skandal-Royal selbst nicht bereit, den Kontakt zu seinen alten Militärkameraden wiederherzustellen, da sie zu seiner "vor-Meghan-Welt" gehören.

Der Royal-Kenner erklärte zuvor bereits gegenüber dem Online-Magazin: "Harry hat einige Freunde aus der Armee und aus seiner Schulzeit, aber sie gehören zu einer Vergangenheit, die er nicht wieder aufleben lassen will." Laut dem Journalisten fühlen sich die Militärfreunde des 39-Jährigen verraten, da er in seinen Memoiren "Reserve" über seinen Militärdienst in unmilitärischer Weise geschrieben habe. Seine alten Freunde vom Eton-College, die politisch konservativer eingestellt seien, distanzierten sich ebenfalls von ihm. Auch Royal-Kommentator Gareth Russell merkte gegenüber dem Medium an, dass das Militär in Großbritannien unzufrieden mit Harrys Aussagen in seinem Buch und verschiedenen Talkshows sei und sich so entfremdet habe.

Ein weiteres Zeichen der Distanz zeigte sich letzten Monat, als Harry nicht zur Hochzeit von einem seiner ältesten Freunde erschien: Hugh Grosvenor, Taufpate von Harrys Sohn Archie (5), der Olivia Henson in Chester Cathedral heiratete. Prinz William (42) war anwesend, doch sein Bruder Harry blieb fern. Royal-Experte Richard Fitzwilliams sprach gegenüber Mirror von einer "traurigen" Situation und fügte hinzu: "Die tiefe Kluft innerhalb der königlichen Familie sorgte dafür, dass Harry und Meghan niemals die Einladung zur Hochzeit von Hugh Grosvenor annehmen würden. Sie wussten, dass William da sein würde, angeblich als einer der Platzanweiser."

Erst kürzlich berichtete Tom gegenüber Mirror, dass Harry möglicherweise seinen Umzug in die USA bereut. Laut dem Royal-Experten fand Harry in den ersten sechs Monaten in Kalifornien alles neu und aufregend, doch mittlerweile sei der Glanz verflogen. "Harry hat nie etwas von diesen praktischen Dingen gemacht, sodass er, nachdem er morgens mit dem Hund spazieren gegangen ist, den Tag lang und einsam findet", behauptete der Journalist. Meghan hingegen fühle sich in ihrer natürlichen Umgebung pudelwohl in den USA, während Harry sich immer fremder und einsamer fühle.

Harrys Einsamkeit könnte auch der Grund für Spekulationen über einen möglichen zweiten Wohnsitz im Vereinigten Königreich sein. Der ehemalige königliche Butler Grant Harrold erklärte gegenüber der New York Post, dass er sich einen Teilumzug gut vorstellen könne. "Wenn Harry ein Haus im Vereinigten Königreich kauft, werden er und Meghan hier leben", sagte Harrold. "Ich würde davon ausgehen, dass Meghan auch nach Großbritannien kommt und sie viele Monate im Jahr hier verbringen würden."

