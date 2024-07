Wie süß! Peter Andre teilt neues Foto mit Baby Arabella

Peter Andre (51) lässt ein weiteres Mal die Herzen seiner Fans schmelzen! Der Sänger teilt einen supersüßen Schnappschuss mit dem jüngsten Mitglied seiner Familie: Baby Arabella Rose Kushner. Auf Instagram teilt der Familienvater zwei hinreißende Fotos, auf denen er seiner Tochter einen liebevollen Kuss auf die Stirn gibt und sie währenddessen umarmt. Seinen Beitrag kommentiert der Brite mit den herzlichen Worten: "Ich liebe sie und das kleine Dreieck auf ihrem Hinterkopf. So sehr!" Gemeint ist ein dunkles Haarbüschelchen, das auf dem Köpfchen der Kleinen hervorsticht.

Für so viel Liebe bekommt der frischgebackene Papa natürlich einigen Zuspruch seiner Fans. "Sie ist dein kleiner Diamant! Dein kleiner Edelstein!", schwärmt beispielsweise ein Bewunderer und ein weiterer stimmt mit ein: "Ahh, so süß! Das ist ein bezauberndes Foto." Dass Peter seine Follower im Netz mit niedlichen Aufnahmen seiner Prinzessin beglückt, kommt regelmäßig vor. Unter anderem teilte der Ex von Katie Price (46) ein Bild, auf dem er mit der damals zwei Monate alten Arabella kuschelt, ein Video, in dem er sie in einer Bauchtasche trägt, sowie einige weitere niedliche Vater-Tochter-Momente.

Neben seinem Sonnenschein ist Peter außerdem Papa von vier weiteren Kindern. Was die Familienplanung betrifft, ist aber offensichtlich noch nicht das letzte Wort gesprochen. Zwar merkte der 51-Jährige in einem Interview mit Woman an, dass er nicht davon ausgehe, ein sechstes Mal Vater zu werden – ausschließen wollte er dies jedoch nicht. "Ich hatte schon gesagt, dass ich kein fünftes Kind haben möchte. Aber man kann ja nie wissen. Es liegt an Emily, nicht an mir!", äußerte sich der Beau gegenüber dem Magazin.

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Tochter Arabella Rose Kushner im Juni 2024

Instagram / peterandre Peter Andre mit seiner Familie im Dezember 2022

