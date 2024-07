Vor Dreh: Jeremy Allen White textet mit Bruce Springsteen!

Jeremy Allen White (33) kann es gar nicht erwarten, endlich als Bruce Springsteen (74) vor der Kamera zu stehen. In dem kommenden Filmprojekt "Deliver Me from Nowhere" darf der "The Bear"-Star die Rocklegende verkörpern. Bei einer Veranstaltung zu den Olympischen Spielen in Paris spricht der Shootingstar nun mit Variety über seine Vorbereitung auf die Rolle. Der Frauenschwarm verrät, dass er mit dem "Streets of Philadelphia"-Interpreten "textet und E-Mails schreibt". Grinsend antwortet er auf die Frage, wie der Musiker schreibt: "Wie ein Boss!" Bis jetzt haben sich die beiden US-Amerikaner allerdings noch nie getroffen.

Wenn es nach Jeremy geht, könnte sich das aber bald ändern, denn der Schauspieler plant, ein Konzert seines Idols zu besuchen. "Ich freue mich sehr darauf, ihn auftreten zu sehen", verrät der 33-Jährige. In einem früheren Interview mit dem Magazin gestand der Seriendarsteller, dass er großen Respekt vor Bruce habe. Deshalb habe er sich schon vor längerer Zeit auf ihr Treffen vorbereitet. "Ich möchte versuchen, ein Verständnis für ihn zu entwickeln, damit ich ein bisschen mehr Selbstvertrauen habe, wenn ich vor ihm stehe", offenbarte der Hollywoodstar.

Bei seinem aktuellen Aufenthalt in Paris stattete der "Shameless"-Darsteller einer Party einen Besuch ab, bei der sich auch viele andere Promis zeigten. Mit von der Partie war auch Jeremys vermeintliche Freundin Rosalía (31). Schon seit Monaten wird spekuliert, dass die beiden heimlich ein Paar sein könnten. Das Event in der französischen Hauptstadt besuchte das mutmaßliche Pärchen zwar nicht gemeinsam, allerdings gaben sie beide auf dem roten Teppich eine gute Figur ab. Der Tattoo-Liebhaber glänzte in einem schwarzen Anzug, während die Sängerin ein beinahe durchsichtiges Kleid zum Besten gab.

Getty Images Jeremy Allen White bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Getty Images Rosalía, Sängerin

