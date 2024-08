Haben Sophia Thomalla und Alexander heimlich geheiratet?

Hat sich Sophia Thomalla (34) hier etwa verplappert? Die Moderatorin sorgte bei der zweiten Folge von "Splash – Das Promi-Pool-Quiz" mit einem einzigen Wort ungewollt für Aufsehen. Bei der Show mussten die Kandidaten in Teams die ihnen gestellten Fragen korrekt beantworten, um nicht von einem überdimensionalen Ball kurzerhand in den Pool gekegelt zu werden. In der letzten Frage des Abends an Pam Pengco ging es um den Gewinner der meisten olympischen Goldmedaillen für Deutschland. Da Sophias Partner Alexander Zverev (27) aktuell bei den Olympischen Sommerspielen antritt, gab es für seine stolze Partnerin kein Halten mehr und sie platzte euphorisch heraus: "Mein Göttergatte hat auch eine gewonnen. Im Tennis. In Tokio."

Der Are You The One?-Bekanntheit schien nicht bewusst zu sein, was sie mit ihrer Aussage auslösen könnte. Das Wort Gatte implizierte bei dem einen oder anderen Zuschauer, dass sie und ihr Liebster sich heimlich das Jawort gegeben haben. Für Sophia wäre das gar nicht so untypisch. Immerhin fand auch ihre Hochzeit mit Andy LaPlegua (48) im Jahr 2016 ganz still und heimlich statt. Doch genauso schnell, wie die Gerüchteküche zu brodeln begann, kam sie auch wieder zum Stillstand. Wie Bild berichtet, habe sich Sophias Management bereits zu ihrer kryptischen Ausdrucksweise geäußert und klargestellt, dass es sich bei der Bezeichnung "Göttergatte" lediglich um einen Kosenamen gehandelt habe.

Auch wenn Sophia ihren Liebsten aufgrund ihrer eigenen Projekte nicht bei Olympia zur Seite stehen kann, ist sie seine größte Supporterin. "Ich bin ja auch prinzipiell bei sehr vielen Tennisturnieren dabei, um ihn zu unterstützen. Ich kann aber nicht jedes Turnier mitmachen", betonte die 34-Jährige im Gespräch mit RTL. Hinzu komme außerdem, dass es den Athleten gar nicht gestattet sei, eine Begleitung mit ins Olympische Dorf zu bringen. Das finde Sophia jedoch halb so wild, wie sie weiter erklärte: "Ich habe aber auch irgendwie gehört, es gibt keine Klimaanlage und Toiletten für drei. Da habe ich gesagt: 'Nö Schatz, das kannst du alleine machen.'"

RTL Sophia Thomalla, Moderatorin

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Juni 2024

