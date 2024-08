Paris Hilton teilt süße Urlaubsbilder mit ihren Kindern!

Paris Hilton (43) scheint ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen! Auf Instagram teilt die Hotelerbin eine Reihe von Fotos, die sie und ihre Familie auf einer Jacht zeigen. Darunter befindet sich auch eine süße Aufnahme mit ihrer Tochter London. Ein weiteres Foto zeigt sie und ihren Sohn Phoenix beim Kuscheln in einer Hängematte. Die Fans zeigen sich von den Bildern mit ihren Kindern ganz verzückt. "Deine Kinder sind so süß", kommentiert beispielsweise ein User. "Was für schöne Fotos! Ich hoffe, ihr habt einen schönen Urlaub", schreibt ein weiterer Follower.

Neben den Familienbildern teilt Paris auch einige Bilder, auf denen sie in einem knappen gelben Bikini posiert. Dabei stellte sie ihren durchtrainierten Körper gekonnt zur Schau. Zu ihrer Badebekleidung kombinierte die DJane eine neongrüne Sonnenbrille sowie ein tropisch bedrucktes Tuch, das sie sich um die Taille gebunden hatte. Ihren Look rundete sie mit einem weiteren Tuch im Haar sowie grünen Ballerinas ab. Mit ihrem Body sorgt Paris für offene Münder bei ihren Fans. "Oh mein Gott, siehst du heiß aus", lobt ein Follower unter dem Post. "Wie kann man nur so gut aussehen? Wahnsinn", staunt auch ein anderer Nutzer.

Das Reisen mit ihren Kindern scheint Paris großen Spaß zu bereiten. Erst vor wenigen Wochen flogen das It-Girl und ihre Familie gemeinsam nach London, England. Vor allem ihre Tochter London mit in die englische Hauptstadt zu nehmen, löste bei der Unternehmerin große Begeisterung aus. "London ist in London!", schrieb sie auf Instagram und ergänzte: "Sie zum ersten Mal in die Stadt zu bringen, nach der sie benannt ist, ist ein wahr gewordener Traum!"

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix im Urlaub, 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton im Urlaub, 2024

