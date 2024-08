Schönes Paar: Matt Damon und Luciana strahlen bei Premiere

Matt Damon (53) und seine Ehefrau Luciana (48) glänzen bei einem Pärchenauftritt auf dem roten Teppich. Für die Premiere seines neuen Streifens "The Instigators" posieren die zwei strahlend für die Kameras. Der "Jason Bourne"-Darsteller kombiniert für den besonderen Anlass einen legeren Anzug in Kaki mit einem weißen T-Shirt und Sneakern. Seine Liebste überzeugt in einem schlichten, knöchellangen weißen Kleid mit dunklen Accessoires. Begleitet werden die Eheleute von ihren Kids – ihre drei gemeinsamen Töchter Isabella, Gia und Stella sowie Lucianas Tochter Alexia sind mit von der Partie.

Die Familie steckt derzeit in einer Art Umbruchzeit, denn Matts älteste Tochter wird so langsam flügge. Nachdem die Familie im Juni den High-School-Abschluss von Isabella feierte, klopft nun bereits das College an. Im Herbst geht es für die 18-Jährige nämlich zum Studium an die New York University. "Es ist eine Menge. Es ist eine surreale Zeit und die Art und Weise, wie sich alles im Laufe des Lebens entwickelt, je älter man wird... Es fühlt sich an, als hätte ich sie erst gestern im Arm gehalten", merkt der Hollywoodstar im Interview mit E! News ganz nostalgisch an.

Matt und Luciana sind bereits seit 19 Jahren verheiratet. Die skurrile Geschichte ihres Kennenlernens plauderte die Beauty vor einigen Jahren gegenüber Vogue aus. "Ich arbeitete als Barkeeperin in South Beach, er drehte dort einen Film und die Crew landete an einem Samstagabend in der Bar", erinnert sie sich. Da Matt von Fans belagert worden war, hatte er sich kurzerhand hinter Lucianas Theke versteckt. Sie lachte: "Also ließ ich ihn mit mir arbeiten! Ich sagte: 'Weißt du, wenn du schon hier bist, kannst du nicht einfach nur dastehen!' Er hatte wegen einer Filmrolle Übung als Barkeeper, also fing er an, Drinks zu mixen."

Getty Images Luciana Barroso, Matt Damon und ihre Kids auf der Weltpremiere des Films "Air"

Getty Images Luciana und Matt Damon bei der Met Gala 2024

