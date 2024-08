So süß gratuliert Mike Heiter seiner Tochter zum Geburtstag!

So süß gratuliert Mike Heiter (32) seiner Tochter Aylen zum Geburtstag! Vor sechs Jahren erblickte das Töchterchen des Reality-TV-Stars und seiner Ex Elena Miras (32) das Licht der Welt. Natürlich lässt es sich der ehemalige Dschungelcamp-Bewohner nicht nehmen, seinem Nachwuchs an seinem Ehrentag süße Worte zu widmen. "Herzlichen Glückwunsch zu deinem sechsten Geburtstag, meine kleine Prinzessin. Heute vor sechs Jahren war der schönste Tag meines Lebens, als ich dich zum ersten Mal auf dem Arm hatte", schreibt Mike in seiner Instagram-Story und veröffentlicht passend dazu einen niedlichen Vater-Tochter-Schnappschuss.

Den besonderen Tag feiert der Content Creator allerdings nicht mit seinem Töchterchen. "Ich kann heute leider nicht bei dir sein, aber mein Herz und meine Gedanken sind immer bei dir", betont Mike und ergänzt: "Ich habe dich lieb, meine Prinzessin." Von der Mutter seines Kindes ist das TV-Gesicht seit September 2020 getrennt. Anfang des Jahres hatte er bei seiner Zeit im Dschungel ausgeplaudert, dass er seinen Nachwuchs gern öfter sehen würde, was jedoch kompliziert sei. Ex-Freundin Elena meldete sich daraufhin auf Instagram zu Wort und stellte klar: "Ich habe das so verstanden, dass er sie nicht sehen darf, weil ich das nicht zulasse. Aber meine Nummer hast du, du weißt, wo wir sind. Ich kann leider nicht die Prioritäten von anderen Leuten setzen und das muss jeder selbst wissen."

Mittlerweile hat Mike eine neue Frau an seiner Seite: Ende März machten er und Leyla Lahouar (28) ihre Beziehung publik. Doch können sich die beiden auch schon gemeinsamen Nachwuchs vorstellen? "Wir würden gern eine Familie haben. Das ist es doch, worauf es bei einer Beziehung hinausläuft", verriet die Influencerin Anfang Juli im Interview mit Bild.

Anzeige Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras (r.) mit ihrer Tochter Aylen

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Mike Heiter und Leyla Lahouar im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Mikes öffentliche Geburtstagsbotschaft an seine Tochter? Total süß! Er sollte mal lieber den Tag mit ihr verbringen… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de