Clea-Lacy Juhn zeigt ihren Körper wenige Tage nach Geburt

Clea-Lacy Juhn (33) begeistert ihre Fans mit einem Update zu ihrem After-Baby-Body – nur wenige Tage nach der Geburt ihrer Zwillinge. In ihrer Instagram-Story präsentiert die frischgebackene Mama stolz ihren mittlerweile wieder flachen Bauch. "Wie schnell verschwindet eigentlich der Bauch? Bin gerade selbst so überrascht, wenn ich das Bild anschaue", schreibt sie zu dem Spiegelselfie, auf dem sie sich seitlich in einem Fahrstuhl zeigt.

Außerdem berichtet Clea-Lacy davon, dass sie ihre Zwillingsjungs bereits auf der Frühchenstation besucht hat. "Ich habe heute schon die abgepumpte Milch zu den Boys gebracht und stundenlang gekuschelt", freut sich die ehemalige Bachelor-Siegerin und fügt hinzu: "Wir schauen immer, wie es gerade passt. Entweder stille ich oder sie bekommen die abgepumpte Milch."

Vor rund einer Woche verkündete die Influencerin die Geburt ihrer Söhne im Netz: "Am 26. Juli gegen 01:51 Uhr und 01:54 Uhr stand für uns die Welt kurz still. Unsere beiden starken Kämpfer haben in dieser Nacht das Licht der Welt erblickt. Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen. Beide sind wohlauf und es geht ihnen super." Nachdem Clea-Lacy sich kurz nach der Entbindung eine Netzpause gegönnt hatte, um sich von den Strapazen zu erholen, meldete sie sich mit einem Update bei ihren Followern zurück und verkündete zugleich die Namen ihrer Kids – sie heißen Mišah und Mika.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen und Papa Hasim im Krankenhaus

