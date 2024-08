Fieser Streich: Lena Gercke macht Kai Pflaume komplett nass

Eine kleine Erfrischung gibt es für Kai Pflaume (57) – doch der wusste nichts von seinem Glück. Der Moderator ist mit Lena Gercke (36) gemeinsam bei den Olympischen Spielen in Paris. Und da erlaubt sich das Model einen Spaß, wie man auf einem Instagram-Video sieht. Die Blondine nimmt sich dabei auf, wie sie mit einem vollen Becher Richtung Kai läuft, der nichts ahnend in die Kamera lächelt. Der "Wer weiß denn sowas"-Moderator merkt nämlich nicht, dass Lena hinter seinem Rücken den Becher hält. Nur wenige Sekunden später kippt sie das komplette Wasser über seinen Kopf – er erschreckt sich und zuckt komplett zusammen, während Lena lachend davonläuft.

Bei den sommerlichen Temperaturen war die kleine Dusche wohl nicht so schlimm. Die Abkühlung kommt bei den Fans auch besonders gut an. In den Kommentaren feiern sie die witzige Aktion der 36-Jährigen. "Bei 36 Grad war die Pflaumendusche sehr nötig", "War ja nur Wasser zum Glück" oder "Das hat ein bisschen was von 'Verstehen Sie Spaß'", witzeln einige der Nutzer.

Lena ist aktuell mit Kai und anderen Kollegen gemeinsam bei den Olympischen Spielen. Dass die Zweifachmama gern bei Sportevents ist, hat sie bereits bei der Europameisterschaft vor wenigen Wochen bewiesen. Die deutschen Kicker bekamen von der Germany's Next Topmodel-Bekanntheit große Unterstützung. Auf Instagram teilte sie einen Schnappschuss, der sie auf der Fanmeile in Berlin zeigt. Im Deutschlandtrikot forderte sie ihre Fans auf, die Mannschaft anzufeuern und schrieb: "Go Go Go Deutschland!"

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Kai Pflaume im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Aktion von Lena? Super, ich musste total lachen! Na ja, ich finde das ein bisschen unangebracht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de