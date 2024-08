Knuffig! Demi Lovato zeigt ihren neuen Hund Pickle im Netz!

Demi Lovato (31) und ihr Verlobter Jordan Lutes, besser bekannt als Jute$, freuen sich über flauschigen Familienzuwachs! Voller Stolz postet die "Camp Rock"-Bekanntheit eine Bilderreihe ihrer neuen Fellnase auf Instagram. Laut ihrer Bildbeschreibung scheint der kleine Welpe, den Demi auf dem ersten Schnappschuss wie ein kleines Baby im Arm hält, auch schon einen Namen zu haben: "Pickle", was übersetzt "Essiggurke" bedeutet. Auf einem weiteren Foto ist der Vierbeiner sogar mit einem Kuscheltier zu sehen, das die Form einer Essiggurke hat.

Ein Fan fragt in der Kommentarspalte, woher die Vorliebe der "Skyscraper"-Interpretin für saure Gurken komme und spielt damit vermutlich auf das Partnerkostüm an, das Demi und ihr Liebster an Halloween im vergangenen Jahr getragen haben. Neben zahlreichen Kommentaren, in denen sich die Fans der "La La Land"-Interpretin über ihr knuffiges Familienmitglied freuen, bekommt sie ganz nebenbei auch etliche Komplimente für ihr eigenes Aussehen. "Du siehst hier so sehr wie dein jüngeres Ich aus", schreibt ein User. In einem weiteren Kommentar heißt es: "Demi, du alterst rückwärts!"

Pickle ist nicht Demis erstes Haustier. Zusammen mit Jordan kümmert sich die "Cool for the Summer"-Interpretin bereits um ihre zwei weiteren Hunde Batman und Cinderella, die auf dem letzten Slide der Bilderreihe zu sehen sind. Im Dezember 2023 betonte Demi in dem TV-Special "A Very Demi Holiday", wie wichtig ihre Fellfreunde für sie sind: "Meine Hunde sind natürlich ein großer Teil der Familie, aber an den Feiertagen ist es wirklich süß, wenn sie mit uns am Weihnachtsmorgen die Geschenke öffnen."

Instagram / ddlovato Demi Lovato und Jute$ im Oktober 2023

Instagram / ddlovato Jute$ und Demi Lovato im Dezember 2023

