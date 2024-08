Lässt sich schwangere Cardi B wegen einer Affäre scheiden?

Bei Cardi B (31) ist derzeit einiges los. Erst gestern wurde bekannt, dass die Rapperin schon zum zweiten Mal die Scheidung von ihrem Mann Offset (32) eingereicht hat – und dass sie erneut schwanger ist. Schnell machten Gerüchte die Runde, der Rapper sei seiner Frau fremdgegangen. Doch Freunde der "Bodak Yellow"-Interpretin verrieten gegenüber People, dass die Entscheidung, sich zu trennen, einvernehmlich gewesen und auch nicht aus dem Nichts gekommen sei. "Es war nicht so: 'Oh, sie ist eines Tages aufgewacht, irgendetwas ist passiert, und das war's dann.' Sie ist alles sehr gelassen angegangen und will sich auf ihre Kinder konzentrieren", betonen die Insider.

Cardis Freunde scheinen überzeugt davon zu sein, dass die Zweifach-Mama auf dem richtigen Weg ist. "Wir haben gesehen, wie die beiden sich trennten, wieder zusammenkamen, sich trennten, wieder zusammenkamen, und wir wollen einfach, dass sie bei ihrer Entscheidung bleibt und ihr verdammtes Leben genießt", meinen die Insider. Und trotz des großen Umbruchs bleibt die ehemalige Stripperin positiv: "Sie ist aufgeregt wegen des neuen Babys und nimmt neue Songs auf, also läuft bei ihr eigentlich alles ziemlich gut."

Die Beziehung von Cardi und Offset war ein ewiges Auf und Ab. 2017 begannen die Musiker, zu daten und sie heirateten noch im selben Jahr. Doch es wurde immer wieder über Affären des Migos-Mitglieds spekuliert. Im Sommer 2018 kam die gemeinsame Tochter Kulture Kiari (6) zur Welt. Kurz darauf trennte sich das Paar vorübergehend, und im September 2020 reichte Cardi schließlich zum ersten Mal die Scheidung ein. Endgültig trennen wollten die beiden sich dann aber doch nicht, stattdessen freuten sie sich rund ein Jahr später über die Geburt von Sohnemann Wave Set (2).

Anzeige Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B bei den Grammys 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Offset und Cardi B

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Cardi und Offsets Scheidung hat wirklich nichts mit einem Seitensprung zu tun? Das glaube ich nicht, das Timing ist schon seltsam... Ich denke, sie haben einfach festgestellt, dass ihre Ehe nicht funktioniert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de