Luisa Früh wehrt sich gegen Bodyshaming-Kommentare im Netz

Luisa Früh hat genug von Bodyshaming! Die Make Love, Fake Love-Bekanntheit sieht sich tagtäglich mit negativen Kommentaren im Netz konfrontiert. "Siehst du nicht, dass es peinlich ist, so rauszugehen? Du wiegst doch 100 Kilo" oder "Für Luisa muss bald der Viehwagen kommen" sind nur zwei Beispiele, die sie in einem Video auf Instagram nennt. Die Blondine macht zudem darauf aufmerksam, dass auch gut gemeinte Kommentare wie "Endlich mal eine Frau und kein Supermodel. Sieht mega aus" verletzend sein können. "Wir leben in einer Gesellschaft, in der uns eingeredet wird, dass es so etwas wie einen 'perfekten Körper' gibt. Schwachsinn!", betont sie in dem Reel.

In dem etwa eineinhalbminütigen Clip klärt Luisa ihre Follower über das Thema auf und appelliert: "Bitte fangt damit an, euch zurückzulehnen und euren Körper zu akzeptieren, wie er ist. Euer Körper ist euer Tempel." Vor allem online sei eine unrealistische Selbstdarstellung gang und gäbe. "Auf Social Media ist alles fake!", stellt sie klar und fügt hinzu: "Hört auf, euch zu vergleichen. Lass niemals zu, dass dich ein fremder Mensch dazu bringt, deinen Körper zu hassen."

In der Kommentarspalte bekunden etliche Nutzer ihre Zustimmung zu Luisas aufbauenden Worten und teilen ihre eigenen Erfahrungen mit Bodyshaming. "Seitdem ich klein war, wurden immer wieder wertende Kommentare aus der Verwandtschaft abgegeben, was mich mit 15 fast in die Magersucht getrieben hätte", schreibt ein Fan der Prominent getrennt-Teilnehmerin und ergänzt: "Ich wünschte, ich hätte damals jemanden wie dich gekannt, der mir dieses Mindset schon damals beigebracht hätte!" Mit so viel positivem Feedback scheint Luisa nicht gerechnet zu haben. "Danke für die ganze Liebe hier unter diesem Video", lautet ihr eigener Kommentar, dem sie ein weinendes Emoji und ein Herz hinzufügt.

