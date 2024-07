Ben Affleck und J.Lo schreiben sich heimliche Liebesbriefe!

Die hartnäckigen Spekulationen und Schlagzeilen rund um das angebliche Liebes-Aus von Jennifer Lopez (54) und Ben Affleck (51) reißen seit Monaten nicht ab. Offenbar sollen sich beide in einer ziemlichen Krise befinden und bereits ihre Scheidung planen – bestätigt wurde dies jedoch nie offiziell. Obwohl einige Zeichen dafür sprechen, dass die Hollywoodstars auf eine endgültige Trennung zusteuern, plaudert ein Insider gegenüber Daily Mail jetzt aus, dass es eventuell ein Happy End für Bennifer geben könne: "Sie wollen es noch ein letztes Mal versuchen, bevor sie die Sache aufgeben und gehen zurück zum Anfang, indem sie sich gegenseitig Briefe schreiben. Das ist es, warum sie sich in erster Linie verliebt haben!"

Laut dem Informanten sollen die zwei aktuell tatsächlich getrennt seien. "Jen und Ben haben sich darauf geeinigt, dass es das Beste ist, sich eine Zeit lang zu trennen, damit sie wirklich herausfinden können, was sie wollen", erklärt er und fügt hinzu: "Sie waren bereit, das Handtuch zu werfen. Die Scheidungspapiere sind fertig und bereit, eingereicht zu werden." Durch das Schreiben der Liebesbriefe wollen die Eheleute diesen Schritt jedoch momentan nicht vorantreiben.

Bereits in ihrem Film "The Greatest Love Story Never Told" teilte Jennifer einige rührende Briefe ihres Noch-Ehemanns, die er sogar in einem Album für seine Liebste festhielt. Auch während der 13 Jahre Ehe mit Jennifer Garner (52) hob der 51-Jährige die Zeilen seiner J.Lo auf. "Dieses Buch ist ein Buch, das Ben mir zu unserem ersten gemeinsamen Weihnachtsfest geschenkt hat", verriet die Sängerin in der Dokumentation und fügte gerührt hinzu: "Es enthält alle Briefe und Mails, die wir uns von vor 20 Jahren bis heute geschrieben haben." Ob die Rückbesinnung auf die Anfänge ihrer Beziehung nun ihre Ehe retten wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2003

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Ben und J.Lo wieder durch die Liebesbriefe zueinanderfinden? Ja! Ich glaube, dass das eine guter Weg ist, um sich wieder näher zu kommen. Nee, ich befürchte, dass die Briefe ihre Ehe nicht retten werden! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de