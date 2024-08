Während Zoff: Angelina Jolie und Brad Pitt auf selbem Event

Für eine lange Zeit galten Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (49) als eines der berühmtesten Paare Hollywoods. Mittlerweile sind die beiden Schauspieler aber längst nicht mehr zusammen und befinden sich noch immer in einer heftigen Schlammschlacht, die auch ihre gemeinsamen Kinder einschließt. Nun sollen die beiden Filmstars erstmals seit langer Zeit wieder dasselbe Event besuchen: die internationalen Filmfestspiele von Venedig. Angelina und Brad sollen sogar in demselben Hotel wohnen! Insider verraten nun gegenüber Daily Mail, dass die Termine der beiden aber so gelegt wurden, dass sie sich während ihrer Zeit in Italien nicht über den Weg laufen werden.

Angelina wird das Filmfest besuchen, um ihren neuen Film "Maria" zu promoten. In dem Streifen verkörpert sie die berühmte Opernsängerin Maria Callas (✝53). Ihr Ex-Mann stellt dagegen "Wolfs" vor. In dem Thriller steht der 60-Jährige wieder einmal mit seinem Schauspielkollegen George Clooney (63) vor der Kamera und wird mit ihm gemeinsam über den Red Carpet laufen.

Die bevorstehenden Promo-Auftritte fallen in eine schwierige Zeit für Brad, da sein Sohn Pax kürzlich in einen schweren Unfall verwickelt war. Der 19-Jährige war ohne Helm auf einem elektrischen Dirtbike unterwegs gewesen, als er in Los Angeles mit einem Auto kollidierte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Brad ist sehr besorgt über den Zustand seines Sohnes, konnte allerdings keinen Kontakt zu ihm herstellen. "Brad ist verzweifelt und besorgt über Pax' Unfall, aber er kann ihn nicht erreichen", erläutert eine Quelle gegenüber Daily Mail. Angelina ist derweil an Pax' Seite im Krankenhaus.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Angelina Jolie und ihr Sohn Pax, 2018

