Ex-Flirt Zac Efron gratuliert Simone Biles zu Olympia-Erfolg

Zac Efron (36) zeigt erneut seine Begeisterung für Simone Biles (27)! Die Turnerin schrieb bei den diesjährigen Olympischen Sommerspielen in Paris bereits Geschichte, als das Team der USA die Goldmedaille im Damen-Turnen gewann. Mit diesem Sieg sicherte sich Simone ihre achte olympische Medaille, was sie zur erfolgreichsten US-Turnerin aller Zeiten macht. Doch damit nicht genug: Weitere Chancen, ihren Rekord auszubauen, stehen ihr noch bevor – und das macht auch ihren Ex-Flirt Zac megaglücklich! "Ich bin so unglaublich stolz auf dich", schreibt der einstige Disney-Star zu einem Bild von Simone in seiner Instagram-Story

Den Schauspieler und die Sportlerin verbindet seit Jahren eine enge Freundschaft: Simone hatte 2016 ihre Bewunderung für Zac im Rahmen der Rio-Spiele öffentlich gemacht und ihn sogar als ihr "Traumdate" bezeichnet. Ihr Treffen sorgte damals für massives Aufsehen und brachte beiden nicht nur zahlreiche neue Fans ein, sondern festigte auch ihre gegenseitige Sympathie. Es scheint, als habe Zac seitdem nie aufgehört, Simone zu unterstützen und ihre bemerkenswerte Karriere zu verfolgen.

Ihren Traummann fand Simone schließlich nicht in Zac, sondern in dem Footballspieler Jonathan Owens (29): 2020 hatten sich die beiden Sportskanonen auf einer Dating-App kennengelernt, zwei Jahre später läuteten bereits die Hochzeitsglocken. Wie stolz Jonathan ist, dass seine Frau bei Olympia turnt, machte er bereits in einem Interview mit OK! deutlich: "Ich war bei jedem ihrer Wettkämpfe in der letzten Saison dabei und lerne immer mehr über das Turnen. Ich kenne die Wertung und alles andere, also kann ich es kaum erwarten, ihr dabei zuzusehen, wie sie ihr Ding durchzieht."

Anzeige Anzeige

Getty Images Simone Biles, Turnerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Owens und Simone Biles im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Zac seine Bewunderung für Simone zeigt? Supersüß! Ich finde es nicht so spannend. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de