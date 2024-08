Kanye West findet Käufer für sein ruiniertes Malibu-Anwesen

Da kommt Kanye West (47) wohl noch einmal mit einem blauen Auge davon! Im Jahr 2021 hatte der Skandalrapper einen ganz besonderen Immobilienkauf getätigt – das bekannte Malibu-Haus des japanischen Architekten Tadao Ando ging für den stolzen Preis von knapp 53 Millionen Euro in seinen Besitz über. Zahllose unbeendete Umbauarbeiten hinterließen das weltbekannte Architektenhaus jedoch in einem miserablen Zustand. Im Januar beschloss Kanye schließlich, das ruinierte Anwesen abzustoßen und bot es für umgerechnet fast 49 Millionen Euro an. Im April entschied er sich, den Preis spontan um schlappe 12 Millionen zu senken, da es an Interessenten mangelte. Mit der Hilfe von Selling Sunset-Star Jason Oppenheim (47) hat er es wohl endlich geschafft, einen Käufer zu finden. Das berichtet nun TMZ, der genaue Kaufpreis des neuen Besitzers ist jedoch nicht bekannt.

Kanye hatte das Anwesen direkt am Strand ursprünglich gekauft, da er ein großer Fan des Architekten war – laut The New Yorker hatte er ihn zuvor sogar anerkennend als "den Ye der Architekten" bezeichnet. Nach seinem kostspieligen Kauf gefiel ihm jedoch einiges am Haus nicht und er veranlasste umfassende Renovierungen. Der Musiker traf die skurrile Entscheidung, er wolle in dem Haus keine Küche, keine Badezimmer und keinerlei künstliches Licht, Heizungen oder Klimaanlagen haben. Schließlich ließ er sogar sämtliche Fenster entfernen, nur um das Projekt danach gänzlich aufzugeben.

Ist Kanye vielleicht das Budget für weitere Arbeiten am Haus knapp geworden? Die Gerüchte, der "Gold Digger"-Interpret befinde sich in einer finanziellen Schieflage, halten sich schon seit über einem Jahr hartnäckig. Ein Insider legte kürzlich gegenüber InTouch nahe, Kanye brauche seine Ersparnisse in einem alarmierenden Tempo auf und habe angeblich sogar schon seine Ex Kim Kardashian (43) um eine Finanzspritze gebeten.

